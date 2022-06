Laurent Ruquier annonce son départ de "On est en direct"

Ce samedi 4 juin, l’animateur phare de France Télévisions, Laurent Ruquier, a quitté l’émission "On est en direct", passant donc le flambeau à sa collaboratrice Léa Salamé.

Sur son compte Instagram, le 3 juin dernier, il avait fait part de la nouvelle à travers un post dans lequel l’animateur mettait en avant le fait que c’était une décision personnelle… En effet, il semblerait qu’il ait eu du mal à se faire au niveau rythme lui demandant de partager la présentation de l’émission malgré sa bonne entente, qu’il met en avant, avec la journaliste.

"J’ai essayé mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l’exercice trop frustrant."

C’est donc après 17 saisons, partagées entre "On n’est pas couché" et "On est en direct" qu’il a fait ses adieux à son émission et a remercié les téléspectateurs pour leur fidélité.