Laurent Ournac : après Mask Singer, une carrière dans la musique… avec Kendji Girac ?

"Même si j’étais content de ce que j’enregistrais, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte : le costume, la prestation, la voix, l’enquête… On a peur de se faire démasquer trop vite donc on ne s’attend pas à aller aussi loin. Chaque prime est une victoire et une satisfaction. Je suis très content d’être arrivé jusque-là, et surtout de voir mon petit bonbon, Denitsa, gagner. C’est rigolo de savoir qu’on a été en compétition l’un contre l’autre" explique Laurent Ournac au magazine français, lui qui a été le partenaire de la danseuse sur le parquet de la 4e saison de Danse avec les stars en 2013.

Le comédien de 42 ans a profité de tous les avantages de Mask Singer pour se révéler au fur et à mesure de l’émission. Il a suivi des cours de chant "mais pas plus que les autres" estime-t-il. "Chanter est un exercice qui demande une sincérité et une mise à nu. Quand on se cache derrière le rôle d’acteur, c’est plus facile. Chanter les yeux dans les yeux, ça m’a toujours fait peur donc pouvoir le faire en étant masqué était une bonne expérience. Cela m’a permis de me libérer vocalement et de faire ce que je fais quand je suis tout seul ou sous ma douche".

Il a pu également s’amuser sur les répertoires qu’il affectionne comme Radiohead, Eminem ou Shawn Mendes. "Aucun programme ne m’aurait permis ce genre de folie, à part si j’avais réussi à être sélectionné dans 'The Voice' ! C’était chouette de pouvoir le concrétiser".