Laurent Kérusoré partant pour revenir dans Plus Belle La Vie à une condition

La série Plus Belle La Vie a marqué la télévision avec une présence quotidienne entre 2004 et 2022. Si la série s'est arrêtée il y a quelques mois, les rumeurs enflent concernant son possible retour.

Entre un retour sur une chaîne dite classique ou sur une plateforme, tout le monde parle du come-back de Plus Belle La Vie.

Elodie Varlet, qui a joué dans la série entre 2006 et 2022, révélait que la mythique place du Mistral avait été détruite des studios marseillais dans l'émission "Le 6-8" sur La Une.

Cette fois-ci, c'est au tour de Laurent Kérusoré de prendre la parole sur ce sujet et de mettre une condition à son retour dans la série : "Si le Mistral est là, je serai là ! Je sais que le décor a été démantelé et Plus belle la vie sans la place du Mistral, on est d'accord que cela ne peut pas être Plus belle la vie. C'est essentiel que le Mistral soit là, ce sera une de mes conditions pour revenir. (...) J'ai répondu que je serai présent mais j'attends de voir."

L'acteur qui a joué le rôle de Thomas Marci est plutôt partant de reprendre son rôle comme il le confie au journal La Marseillaise : "Pourquoi pas. Je ne pourrais pas faire quelqu’un d’autre sinon les gens ne comprendraient pas et sans prétention le Mistral sans Thomas, ce n’est pas vraiment le Mistral"

En attendant, Laurent Kérusoré revient dans la chanson avec la sortie d'un single intitulé "Barbara" dont le clip sera à découvrir le 8 mars prochain.