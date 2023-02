Laurent Henkinet (Standard) sur le Gril : "Je pouvais signer à Anderlecht… mais le Standard est le club de mon cœur"

PAPIER 3 : ROLAND DUCHATELET. " Roland Duchâtelet était mon Président à Saint-Trond et j’ai été son premier transfert quand il a racheté le Standard. Je l’ai toujours apprécié car il était honnête et parlait franco. J’étais très jeune à l’époque, il a été bienveillant avec moi, même si ensuite je l’ai moins côtoyé vu que j’ai été plusieurs fois prêté. J’ai passé un an au Standard à l’époque au sein d’un groupe incroyable avec Mémé Tchité notamment, mais ensuite, j’ai voulu partir car je voulais des minutes de jeu. C’est à ce moment que Duchâtelet a bâti son réseau de clubs, avec des joueurs passant de l’un à l’autre : le Standard actuel fonctionne un peu pareil avec la Genoa par exemple, mais on le sent moins qu’avec Saint-Trond à l’époque. On te faisait comprendre que si tu ne jouais pas, tu n’étais pas obligé… mais tu étais quand même fort poussé à rejoindre Alcorcon en Espagne, Ujpest en Hongrie ou Iéna en Allemagne. (Il grimace) Moi, je ne l’ai pas subi : j’ai toujours pu faire mes choix, mais c’était clairement une logique d’entreprise. Le monde du foot, c’est du business, tu dois le savoir… et l’accepter : quand ça se passe bien, tout est rose, mais quand se passe moins bien, on te met sur le côté. (sic) Duchâtelet était un industriel, très rationnel… et parfois, ça passait moins bien avec les supporters comme à Charlton, où il y avait eu des manifestations contre lui. C’est de la gestion, je n’ai pas trop d’avis sur ça… "

PAPIER 4 : FOOT-FRIC (Il sourit) " Comme toute personne qui travaille, tu as envie de mener ta vie et de bien la gagner. Donc oui, l'argent reste important. Et au Standard, je vis correctement, c'est sûr. Mais je sais aussi que ma carrière terminée, je devrai travailler. Je ne serai pas rentier, à me reposer sur ce que j'ai gagné dans ma vie de footballeur (sic). Honnêtement, je n’aurai pas gagné beaucoup d'argent avec le football. L’argent n’est pas tabou pour moi, et je ne vais donc pas dire… qu’il n’est pas important. Ta valeur n’est pas liée à l’agent qui défend tes intérêts, elle dépend de ce que tu montres sur le terrain (sic). C’est cela, et cela seul, qui éveille l’intérêt des clubs. Au vestiaire, entre joueurs, on sait tous que les contrats sont différents mais ça ne suscite aucune jalousie : on n’en parle pas entre nous, on en est là, on vit au jour le jour, on a des relations amicales… et c’est tout. Chacun gère sa carrière comme il l’entend… mais chacun sait aussi que si tu ne bosses pas, si tu ne fais pas les mètres sur le terrain, tu n’auras pas ce que tu vises. "

PAPIER 5 : COMMUNICATION. (Il réfléchit) " Je m’exprime toujours librement, et en toute transparence : ici au club ou ailleurs, on ne me dit pas ce que je dois dire… ou ne pas dire. Évidemment, il est hors de question de critiquer le club, ça va de soi. Mais pour le reste, le chargé de com du club me fait pleinement confiance. Après, c’est vrai qu’avec le développement des réseaux sociaux et le poids de l’image publique, on mesure ce qu’on dit. Ton image et ta conduite doivent toujours s’accorder avec les valeurs que tu souhaites véhiculer. "