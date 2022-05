Laurent Gerra revient sur scène “sans modération”

Il y a des artistes qu’on ne cessera jamais de trouver sympathiques et surtout, terriblement doués. Laurent Gerra est de ceux-là et il revient nous voir en spectacle dans nos salles belges…

Laurent Gerra vient des environs de Lyon, dès l’âge de 5 ans il fait déjà le clown en imitant Sardou. En grandissant, il ajoute l’ironie au talent, et bientôt il fait rire, en télé, en radio et sur les planches. "Sans modération", c’est le spectacle qu’il s’est offert pour ses 50 ans ! L’humoriste est chez nous du 16 au 18 mai, avec des sketchs iconiques, de l’actu et même des musiciens !