Laurent Garnier annonce un nouvel album et laisse planer le doute sur le reste de sa carrière

Un sentiment doux-amer, c’est ce que nous procure la nouvelle annoncée par le patron de la techno française : Le 26 mai prochain, il dévoilera son premier album solo depuis 2015, un disque qu’il décrit comme "le plus calibré pour les dancefloors de sa discographie". En référence à ses 33 années de carrière, il l’a nommé symboliquement "33 Tours Et Puis S’en Vont". Mais cette nouvelle ne vient pas seule puisqu’à 57 ans, le natif de Boulogne-Billancourt va pour la première fois prendre un pas de recul sur sa carrière et diminuer le rythme de ses tournées à partir de fin 2024. Dans un communiqué, il explique : "Je ne suis pas une personne nostalgique, mais je ne peux pas m’empêcher de dresser des comparaisons entre ce nouvel album et mon premier, "Shot In The Dark", sauf que cette fois-ci, j’ai une bien meilleure idée de la direction dans laquelle je vais. La situation globale m’a fait repenser à ce qui importe le plus et m’a aidé à faire face à la vérité : devenir un vieux et poussiéreux jukebox n’a jamais été une option. Et alors que la soixantaine arrive à grands pas, le moment est venu de repenser ma vie de tournée en tant que DJ. Mais ça ne veut pas dire que j’abandonne les platines pour de bon. Après les prochains mois, qui je l’espère seront très excitants autour de la sortie de cet album, ma carrière prendra un tournant important aux alentours de fin 2024 et vous ne me verez plus jouer le même week-end dans trois villes différentes."