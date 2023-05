Laurent Garnier, 33 tours (de maître) et puis s’en va

Ce tunnel de questions durera plusieurs mois mais le natif de Boulbi verra le bout se rapprocher au fur et à mesure que son manque des soirées, des sons retentissants et des foules exaltées s’intensifiait. Et lorsqu’il a senti le vase déborder, le moment était venu de rallumer ses machines et de recommencer ce qu’il fait de mieux : déverser ses émotions dans une techno puissante et langoureuse, retrouver le bouillonnement des clubs et partager l’énergie des foules. Redevenir DJ.

En deux années de doutes, Laurent Garnier a donc construit 33 Tours Et Puis S’en Vont, en référence évidemment aux 33 tours sur les platines vinyle, mais aussi à ses 33 années de carrière au moment de débuter la production. Un titre qui laisse évidemment planer des interrogations quant à son futur : le Français a déjà annoncé vouloir se détacher de la vie de tournée pour pouvoir repenser son quotidien autrement, tout en restant assez vague sur ses intentions et ses projets. Même s’il promet que son amour de la techno restera intarissable, la santé passe avant tout, et la sienne va, au grand désarroi de beaucoup, l’empêcher de défendre son album sur scène cet été.