Laurent Deruette se lance dans la production artisanale de spiruline à Tintigny

La spiruline c'est qu'on appelle une cyanobactérie ou une microalgue d'eau douce invisible à l'œil nu mais pour ses adeptes dont Laurent Deruette qui en prend depuis 12 ans, c'est bien plus qu'un complément alimentaire. " Elle a de nombreuses propriétés, elle est riche en protéines et en vitamines et est bénéfique pour la vitalité et le système immunitaire surtout ! " La France compte quelque 250 producteurs artisans et c'est de cette manière que Laurent Deruette veut en produire chez nous. " Le système de récolte et de déshydratation est réalisé à basse température, de manière à préserver toutes les qualités des nutriments !" Et Laurent a bouclé son budget pour construire une serre à la Civanne à Rossignol-Tintigny grâce, notamment, à des aides à l'innovation de la Wallonie mais aussi ... des fonds Européens pour les Affaires Maritimes et la Pêche !