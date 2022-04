Laurent Chandemerle et Fabian Le Castel imitent Chevallier et Laspalès en direct

Laurent Chandemerle, c'est un panel impressionnant de 350 voix.

L'imitateur français de 53 ans a eu le temps de perfectionner son talent. Il commence les imitations dès l'âge de 3-4 ans. "Au bout de la table, on me mettait le chapeau (de mon grand-père) sur la tête et on me disait : 'Vas-y fais rire !'. J'imitais les gens de la famille et dès l'instant où on se rend compte qu'on est capable d'imiter, on trouve des personnages que les gens ne font pas souvent, pour essayer de sortir un peu de l'ordinaire" se souvient-il.

Parmi ses voix incontournables et qui se distinguent de celles fortement prisées par les humoristes, il excelle dans les imitations de Daniel Prévost, Maurane, -M- ou encore celui qui lui a donné une large exposition dans Les années bonheur, Patrick Sébastien.