Laurent, ancien sans-abri devenu agent de gardiennage, vient en aide à ses compagnons d’infortune

Ces difficultés, Denis Uvier les connaît bien. Après avoir lui-même connu la rue, il a passé 40 ans comme éducateur de rue à Charleroi. Aujourd’hui, ce militant infatigable est pensionné mais il continue à se démener pour ceux qu’il appelle "les délaissés du système".

"Ceux qui vivent, ceux qui restent et ceux qui dorment en rue doivent impérativement avoir vêtements de remplacement mais pas des vêtements comme ceux que toi et moi on porte pour aller en boîte hein, il leur faut des vêtements chauds !", insiste-t-il.



"Mais l’inconvénient des vêtements thermiques, c’est qu’ils font transpirer", précise Denis Uvier. Pour qu’ils soient vraiment efficaces, il faut donc aussi pouvoir les laver et se laver régulièrement.

D’où l’importance de mettre à disposition des douches et des machines à laver. C’est le cas du centre de jour "Comme chez nous", situé Rue de Charleville, 36C. Ici, en plus de boire un café et de manger un bon petit plat dans une ambiance familiale et chaleureuse, les personnes qui traversent une période compliquée peuvent aussi prendre une douche et laver leurs vêtements.