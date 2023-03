Laurens Vanthoor sur les traces de Jacky Ickx ? "Je rêve de gagner les 24 Heures du Mans avec Porsche"

Des quatre pilotes belges qui disputeront l'intégralité du WEC, le Championnat du Monde d'Endurance, cette saison, Laurens Vanthoor sera le seul à évoluer en Hypercar, la catégorie reine de la discipline. Et ce dès les 1000 Miles de Sebring, ce vendredi, une épreuve à suivre en direct vidéo intégral sur Auvio.

Le Limbourgeois de 31 ans a pratiquement tout gagné en GT (mis à part les 24 Heures de Daytona), et Porsche lui offre cette année l'opportunité de relever le plus grand défi de sa carrière : lutter pour la victoire au classement général sur les 24 Heures du Mans et pour le titre de Champion du Monde.

Mais pour cela, il faudra venir à bout des nombreux adversaires du mythique constructeur allemand, puisque Ferrari, Toyota, Peugeot ou encore Cadillac seront également de partie pour ce retour à l'âge d'or de l'endurance.

"Cette période s'annonce extraordinaire, et rejoindre Porsche et l'équipe Penske, c'est comme réaliser deux rêves en un !, lance Laurens Vanthoor depuis la salle de presse du circuit de Sebring, où se disputera la première épreuve du WEC ce vendredi. Il y a plein de marques et énormément de voitures, c'est génial. Au-delà du rêve, cela reste un travail, et on veut gagner. On oublie parfois la chance qu'on a quand on est à fond dedans, mais quelques fois par jour, j'essaie de me rappeler que je suis en plein rêve !"

Cette saison, Larry partagera le volant de la Porsche 963 #6 avec André Lotterer et Kevin Estre. Deux pointures du sport automobile.

"Tout le monde parle d'un équipage "de rêve", et honnêtement, j'étais assez surpris par toutes ces réactions !, reprend le pilote officiel Porsche. C'est un honneur, évidemment. Kevin et moi, on s'entend très bien, et on se connaît depuis longtemps. J'ai confiance en lui sur le circuit, mais aussi en dehors. André, je le connaissais, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Il a gagné Le Mans trois fois et il a énormément d'expérience à partager avec nous. On s'entend bien et on a un style de pilotage assez similaire, cela rend les choses un peu plus faciles pour travailler."