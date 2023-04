Laurens Rex, 23 ans et incrédule 9e de Paris-Roubaix : "Comment je me sens ? J’ai envie de dormir, de pleurer, de rigoler…"

L’invité surprise de ce Paris-Roubaix, c’est lui. Laurens Rex, 23 ans au compteur à peine, et déjà 9e de la plus mythique des courses pavées. Longtemps dans le bon groupe et arrivé dans le sillage de Max Walscheid, le Belge de la formation Intermarché-Circus-Wanty était évidemment très fier de sa performance à l’arrivée.

Il relate son incroyable journée au micro de Jérôme Helguers : "J’étais un peu endormi avant le secteur d’Arenberg. J’avais un problème avec mon guidon, j’ai pris le secteur en étant trop à l’arrière. Au moment où le groupe van Aert-van der Poel y va, je rentre en 3e position dans Arenberg. Je tiens ma position, on saute sur le groupe et on se retrouve avec les favoris. Je savais que je devais juste tenir le coup. C’est devenu très vite, très dur. J’ai craqué sur le secteur de Mons-en-Pévèle, je n’ai pas pu suivre le rythme. Je suis resté avec Max Walscheid, on a roulé 50km ensemble, on a donné toute notre vie. On s’est compris, on voulait tout donner pour finir dans le Top 10. On s’est vidé, on n’a pas pu faire mieux mais à la fin, la récompense c’est cette 9e place."