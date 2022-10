Laurence Vielle lit "Voyageur, il n’y a pas de chemin" d’Antonio Machado

En ce temps où nous honorons nos disparus, Laurent Vielle nous partage les mots du poète Antonio Machado.

" Voyageur, il n’y a pas de chemin " Antonio Machado

Champs de Castille (Poésie/Gallimard, 1981) – Traduit de l’espagnol par Sylvie Léger et Bernard Sesé

Jamais je n’ai cherché la gloire

Ni voulu dans la mémoire des hommes

Laisser mes chansons



Mais j’aime les mondes subtils

Aériens et délicats

Comme des bulles de savon.

J’aime les voir s’envoler,

Se colorer de soleil et de pourpre,

Voler sous le ciel bleu, subitement trembler,

Puis éclater.



À demander ce que tu sais

Tu ne dois pas perdre ton temps

Et à des questions sans réponse

Qui donc pourrait te répondre ?

Chantez en chœur avec moi :

Savoir ? Nous ne savons rien

Venus d’une mer de mystère

Vers une mer inconnue nous allons

Et entre les deux mystères

Règne la grave énigme

Une clef inconnue ferme les trois coffres

Le savant n’enseigne rien, lumière n’éclaire pas

Que disent les mots ?

Et que dit l’eau du rocher ?



Voyageur, le chemin

C’est les traces de tes pas

C’est tout ;



voyageur,

il n’y a pas de chemin,

Le chemin se fait en marchant

Le chemin se fait en marchant

Et quand tu regardes en arrière

Tu vois le sentier que jamais

Tu ne dois à nouveau fouler



Voyageur !



Il n’y a pas de chemins

Rien que des sillages sur la mer.

Tout passe et tout demeure

Mais notre affaire est de passer

De passer en traçant

Des chemins

Des chemins sur la mer