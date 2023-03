Laurence Vielle lit "Valeur" d’Erri De Luca

Laurence Vielle lit Valeur, extrait d’Œuvre sur l’eau du poète Erri De Luca.

Erri De Luca est né un 20 mai 1950, à Naples. Écrivain, poète, traducteur et journaliste engagé, il a déjà obtenu de nombreux prix pour l’ensemble de son œuvre. Sa famille aurait souhaité le voir embrasser une carrière de diplomate, mais c’est le mouvement d’extrême-gauche Lotta Continua qu’il décide de rejoindre. Il dirige le mouvement à partir de la fin des années soixante. Le communiste amoureux des livres devient anarchiste. Il multiplie les missions de travail manuel, s’engage dans l’humanitaire — pendant la guerre de Yougoslavie, il conduit des camions de ravitaillement en Bosnie — tout en se livrant à l’art d’écrire. Son premier roman, Une fois, un jour, est publié en 1989.

L’auteur n’oublie pas ses engagements sociaux et politiques. En 2015, il invite au sabotage du chantier de la ligne TGV qui relie Lyon à Turin, un projet qu’il juge "une entreprise nuisible et inutile" pour les habitants du Val de Suze. Il publie d’ailleurs La parole contraire, où il s’interroge sur le poids du mot "sabotage". Erri De Luca est également passionné de théologie. Non-croyant, il apprend l’hébreu ancien et publie des traductions commentées de l’Exode et d’autres textes de la Bible.

Valeur (Valore), un poème d’Erri De Luca :

J’attache de la valeur à toute forme de vie,

À la neige, à la fraise, à la mouche.

J’attache de la valeur au règne animal

Et à la république des étoiles.

J’attache de la valeur au vin tant que dure le repas,

Au sourire involontaire,

À la fatigue de celui qui ne s’épargne pas,

À des vieux qui s’aiment.

J’attache de la valeur

À ce qui demain ne vaudra plus rien

Et à ce qui aujourd’hui vaut encore peu de choses.

J’attache de la valeur

À toutes les blessures.

J’attache de la valeur à économiser l’eau,

À réparer une paire de souliers,

À se taire à temps,

À accourir à un cri,

À demander la permission avant de s’asseoir,

À éprouver de la gratitude

Sans se souvenir de quoi.

J’attache de la valeur

À savoir où se trouve le nord dans une pièce,

Quel est le nom du vent qui sèche la lessive.

J’attache de la valeur au voyage du vagabond,

Au retrait de la moniale,

À la patience du condamné

Quelque soit sa faute.

J’attache de la valeur

À l’usage du verbe aimer

Et à l’hypothèse

Qu’il existe un créateur.

Bien de ces valeurs,

Je ne les ai pas connues.

- traduction Danièle Valin

Œuvre sur l’eau, Edition Seghers 2002.