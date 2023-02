Laurence Vielle lit un poème inédit sur le travail

Laurence Vielle nous offre un poème sur le travail.

Depuis 1968, je vis à Bruxelles. Poétesse et comédienne, j’écris et je dis les mots écrits, les miens ou ceux des autres. J’aime dire, cela me tient debout. Les mots me traversent et je les traverse. Dire le monde, nous dire au monde, tant que nous y sommes.

Le poème de Laurence Vielle :

Travaille, dis travaille

Allez travaille

Travaille dis travaille, allez travaille

Ces mots tu les entends

Depuis que tu es un marmot

Travaille dis travaille allez travaille

Tu fais quoi dans la vie ?

C’est quoi ton travail ?

Depuis quand tu travailles ?

Pour qui tu travailles ?

Tu travailles pour toi ?

Tu travailles pour quelqu’un ?

Tu aimes ton travail ?

Travail alimentaire travail accessoire ?

Mi-temps plein-temps ? Trois-quart-temps ?

Licencié ? Retraité ? Chômeur ?

Hé tu t’arrêtes parfois ?

Stressé ? Overbooké ? burnout ?

Et si tu pouvais vraiment faire ce qui te plaît

Tu ferais quoi ?

Pour gagner ta vie tu ferais quoi ?

Et tu gagnes quoi en gagnant ta vie ?

Et tu perds quoi en gagnant ta vie ?

Et tu gagnes quoi en perdant ta vie ?

Hé tu perds ou tu gagnes ?

Travaille dis travaille

Allez travaille

Travaille dis travaille

Allez allez

Travaille ?

Dernières publications de Laurence Vielle :

-Laatste train / Dernier trein bookleg, éditions maelstrÖm, 2022 écrit avec Jan Ducheyne

-Zébuth ou l’histoire ceinte suivi de l’Imparfait / 1995 réédition à l’Espace Nord, 2022

-Billets d’où, nouveaux poèmes et anthologie, éditions Le Castor Astral, 2023