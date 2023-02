Laurence Vielle lit un extrait du livre "Le récit des gouffres" de Thomas Vinau

Laurence Vielle lit un extrait du Récit des gouffres de Thomas Vinau, paru en 2022 aux éditions Le Castor Astral.

Thomas Vinau est un poète et romancier français né en 1978 à Toulouse. Il écrit en prose ou en vers et insuffle la poésie dans ses romans. Il aime "les histoires dans les poèmes et les poèmes dans les histoires" qu’il transmet dans ses courts livres.

"Nous sommes là nous aussi, au fond du trou, au fond de la nuit, au fond des gouffres pour abreuver de nos larmes les fourmis." : Thomas Vinau part à l’exploration de l’enfance et de la solitude, cet abîme hanté par l’obscurité mais aussi l’imagination et la littérature.

Extrait lu par Laurence Vielle, Le récit des gouffres de Thomas Vinau :

Un jour

Au fond de l’espace

Une étoile était tellement lourde

Tellement pleine d’elle-même

Pleine comme mille milliers de soleils

Qu’elle s’est effondrée

Par son cœur.



Elle est devenue un trou

Un puits sans fond

Une bourrasque

En perpétuel éboulement.



Elle s’est mise à siphonner l’infini

Non par le vide

Mais par le plein

De son cœur.



Et rien de ce qui s’approchait d’elle

Ne pouvait résister à sa puissance d’attraction

Et de disparition.



Et la toile

De l’espace

Et du temps

Se froissait

Se pliait

Se courbait

À son abord.



Et l’espace

Y disparaissait

Englouti.



Et le temps

Y disparaissait

Englouti.



Et toutes les matières

Y disparaissaient

Englouties.



Et toutes les lumières

Y disparaissaient

Englouties.



Engloutis

Par son cœur

D’étoile

Trop pleine.



L’étoile trop pleine de notre monde s’appelait

Sagittarius A*.



Il y a un trou de cœur d’étoile trop pleine

Dans chaque monde.



Il y a un trou de cœur d’étoile trop pleine

Dans chaque ciel.



Il y a un gouffre de cœur d’étoile trop pleine

Dans chaque galaxie.



Il y a un point d’aiguille

Plus noir que tous les noirs,

Plus profond que tous les profonds,

Plus puissant que toutes les puissances,

Qui fait se tordre l’espace-temps,

Où tout peut disparaître

Et où tout peut renaître,

Dans chaque cosmos.

Et crois-moi mon enfant,

Il y a un trou d’étoile trop pleine

Prêt à tout dévaster

Dans chaque être vivant.