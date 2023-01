Laurence Vielle lit un extrait du livre "Inventaire des choses certaines" de Joyce Lussu

Le mot de Laurence Vielle :

Ce livre est pour moi un coup de cœur.

Extrait de la préface du traducteur Marc Porcu :

Un nom pour deux et une poésie nécessaire pour tous.

Lussu, évoquer ce nom nous ramène aussitôt à un prénom, Emilio ; auteur entre autres de Un anno sull’altipiano, connu dans sa traduction française sous le titre du film qui s’en inspire "Les hommes contre". Ce livre, je l’avais lu avec un intérêt particulier puisqu’il raconte la geste de la Brigata Sassari sur les hauts plateaux d’Asiago durant la première guerre mondiale, Lussu était le capitaine courageux et humaniste de ce régiment formé uniquement de sardes qui s’illustra dans ce conflit avec brio. Mon grand-père en faisait partie, et après la guerre il rejoint Lussu dans le Parti sarde d’action, d’inspiration socialiste et résolument antifasciste. La plupart de ses membres furent emprisonnés ou contraints à l’exil. Ce nom je le retrouvai dans tous les romans de Sergio Atzeni que j’ai traduits, personnage multiforme et récurent de ses livres même si Atzeni nous précise "Lussu, pas celui d’Armungia" cette simple nomination, même homonyme, a pour fonction de rappeler au lecteur l’existence et l’importance de cet écrivain fondateur et père de la nation sarde (même si Lussu lui-même parlera d’une nation manquée) et constitue un hommage permanent à Emilio Lussu. Armungia est le village natal de Lussu, un musée lui y est consacré, c’est récemment que je m’y suis rendu, guidé par mon ami journaliste Massimiliano Raïs pour rendre visite à mon ami poète, Andrea Porta, prêtre-ouvrier révolutionnaire et curé de la paroisse.

Le musée Lussu est d’une modernité remarquable, riche de la grande histoire du siècle dernier, il met aussi en lumière la vie quotidienne, les difficultés et les combats du peuple sarde. A tout cela j’étais préparé, mais une surprise de taille m’y attendait, la découverte d’une autre Lussu, Joyce, sa remarquable épouse. Présente ici pour son rôle dans la lutte antifasciste et dans la résistance au côté d’Emilio, dans l’organisation du féminisme italien dont elle fut une des grandes figures, mais aussi et surtout pour son oeuvre poétique, en sa qualité de traductrice (elle fut et demeure la première traductrice de Nazim Hikmet en Italie), et de poète, puisqu’une salle entière du musée expose ses principaux poèmes dont la force fait vibrer et résonner l’espace et le temps qui semblent, à travers ses mots, se libérer soudain et nous emporter. Ainsi découvrais-je ce que j’oserai nommer "une vie, une œuvre". Et je me plongeai dans son anthologie, Inventario delle cose certe, dans cet "Inventaire des choses certaines" que j’ai traduit sous l’autorité de Joyce Lussu, elle-même en appliquant la méthode qu’elle décrit ainsi dans l’introduction de son livre Tradurre poesia, "Traduire la poésie" méthode qui nous est connaturelle. "Tradurre poesia non è arido esercizio accademico e filologico sulle complicazioni grammaticali e sintatiche di una lingua. Tradurre poesia è sforzo per comprenderla. "