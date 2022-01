Laurence Vielle lit un extrait de "La semaine perpétuelle" de Laura Vazquez

Laurence Vielle lit un extrait de "La semaine perpétuelle" de la poétesse et romancière française Laura Vazquez, paru en 2021 aux éditions du sous-sol.

Le texte

Sara s’asseyait près de la grand-mère.

Elle prenait la main de la grand-mère, sa main autour de la sienne

comme une poignée d’abeilles autour d’une fleur.

Elle faisait bouger les doigts, elle les tirait vers le haut, ils retombaient, ils n’avaient pas de direction.

Elle regardait les doigts de la grand-mère, ils étaient devenus des poids.

Les yeux de la grand-mère bougeaient, Sara parlait, elle disait tout,

elle disait : Tes mains sont lourdes mamie. Regarde comme elles sont douces, c’est comme toucher un gâteau. Elles sont plus lourdes qu’un bébé rat, tu vois, tes mains sont plus lourdes qu’un asticot mamie. Elles sont plus lourdes que les miennes, beaucoup plus lourdes qu’un pépin. Tes mains sont plus lourdes qu’un rouleau de papier, mais tes mains sont moins lourdes qu’une maison. Elles sont moins lourdes qu’une cave, elles sont moins lourdes qu’une église.

Tu vois mamie, les choses sont toujours moins lourdes et plus lourdes.

Pas seulement les mains, les planètes, les bâtiments,

on est toujours plus lourd et moins lourd, on est toujours entre les deux,

on a toujours une place dans le monde.

Regarde, le pouce et le petit doigt, regarde-les, ils sont séparés par trois doigts.

Il n’y a pas de doigt entre l’index et le majeur,

mais certaines personnes ont un doigt entre l’index et le majeur.

Un doigt supplémentaire entre le pouce et l’index,

entre l’auriculaire et l’annulaire, entre l’annulaire et le majeur.

Tous les doigts ont un nom, quel est le nom du doigt supplémentaire ? Je ne sais pas.

Ma mère m’a raconté, le jour où je suis née,

quand tu m’as vue pour la première fois, tu n’as pas regardé ma figure,

tu as compté mes doigts, les doigts des mains, les doigts des pieds.

Tu as dit que j’étais normale, mamie.

Tu as des veines, beaucoup de veines, les vieux sont pleins de veines au niveau des mains, au niveau des jambes, au niveau du nez, au niveau des bras, au niveau de tout. Les veines se multiplient sur les vieux, mamie. Si je te pince, ta peau reste deux secondes en suspens, puis elle descend et je la vois descendre. Je te tiens la main, mamie. Mes quatre doigts sous ta main, mon pouce sur le dessus.

Tu peux le faire seule. Tu peux te donner la main.

Je mets ta main dans ta main et je m’en vais mamie.

Essaie de croire que je reste.

Le mot de Laurence Vielle

"La semaine perpétuelle" est entré dans ma vie comme un ovni rempli d’air frais, de grand air, d’air nouveau, de réel ultra-réel. Je le saisis, je l’ouvre, à n’importe quelle page. Je le lis en continu ou pas. Je le lis tout haut ou tout bas. Les méandres de mots me fascinent m’envoûtent et m’emportent.

Je savoure les mots de Laura Vazquez et m’y perds et m’y retrouve.

"Les pensées ne connaissent pas leurs directions. Elles ne vont jamais quelque part. Les pensées commencent, mais elles ne vont pas quelque part. Elles forment des routes sans fin à l’intérieur de la personne". C’est un extrait de la semaine perpétuelle comme une clef pour ouvrir ce livre où le monde du net et le monde intérieur et le monde extérieur se déroulent déroutent et emmènent là où l’on n’était jamais allé.