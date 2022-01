Laurence Vielle lit un extrait de "l’Ode Digitale" de Jean-Paul Daoust

En ces temps confinés aux écrans permanents, Laurence Vielle nous livre une prière à la déconnexion, avec un extrait de L’Ode digitale de Jean-Paul Daoust.

Texte

"Ode Digitale" (extrait) Jean-Paul Daoust

Mon Dieu déconnectez-moi

Maintenant maintenant !

J’ai besoin d’une totale déconnection

La santé je l’ai Merci mon Dieu

L’amour aussi Oh mille mercis mon Dieu

Mais là j’aimerais vous dire mille millions de mercis

Pour m’avoir enfin déconnecté

Car voyez-vous je suis totalement hypnotisé

Enveloppé capturé confiné asphyxié momifié

Par mon ordi Ma télé Ma tablette Mon smartphone

Mon enceinte intelligente à commande vocale

Ma montre connectée

Je sombre dans un état d’instabilité permanente

Quand on me prive de mes réseaux sociaux

De mes applications De mes e-mails

De mes plateformes De mes sites

Des services de livraison de rencontres on line

De mes apéros virtuels De mes amis followers

Et comme à part ça, j’ai tout ce qu’il me faut

Vite vite mon Dieu déconnectez-moi,

Que je réapprenne d’urgence à regarder

Autre chose que ces écrans

Que je réapprenne à contempler le monde

Plutôt que moi et mes selfies

Je ne veux plus vivre dans ces miroirs déformés

Mes applications toujours activées Même la nuit où je reste obsédé

Déconnectez-moi Je suis complètement possédé

Pour chaque jour de déconnection

Je vous ferai brûler un lampion

Parce qu’à force d’être connecté

Je n’arrive plus à désirer à créer à rêver

A force d’être en ligne tout le temps

Je ne suis plus là, ici et maintenant

Déconnectez-moi J’en ai besoin

Comme mes poumons d’oxygène

Comme mon cœur d’amour

Je suis devenu un voyeur Un exhibitionniste accro

Un addict comportemental,

Avec tous ces likes et émoticones

Je suis un junkie à la dopamine

C’est grave mon Dieu

Je n’arrive plus à me concentrer

Il y a toujours une alerte une notification

Qui me ramène à mon hyperconnexion

Je me suis perdu Je ne suis plus moi

Puisque j’ai tout le reste,

Je vous promets que je ne serai pas ingrat

Mais mauditement content

Alors c’est un deal :

Je vais vous remercier des milliers de fois

À genoux entouré de lampions

Mais surtout mon Dieu

Que ce soit très clair entre nous

Ne venez pas me chercher comme un pirate informatique

Mais venez me chercher seulement

Quand vous m’aurez liké

Jean-Paul Daoust est un poète et essayiste québécois.

Auteur prolifique, Jean-Paul Daoust a publié une trentaine de recueils de poésie et deux romans depuis 1976. Il a collaboré à de nombreuses revues de poésie et a lui-même dirigé la revue Estuaire de 1993 à 2003. Chroniqueur de poésie pour Télé-Québec puis Radio-Canada jusqu’en 2002, il est membre de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois.