Laurence Vielle lit "Où est la femme" de Denise Le Dantec, poème issu de "Où est la biche ?", paru chez Fidel Anthelm X, Collection "La motesta" en novembre 2022.

Texte

Les femmes seules à minuit

rêvent d’aller se promener

sous les étoiles dans les bois

Les femmes seules à minuit

rajustent leurs bas éphémères

en serrant leurs sacs à main

Les femmes seules à minuit

chantent des berceuses

pour les bébés qui pleurent

Où est la femme ?

A la maison

Qu’est-ce qu’elle y fait ?

Elle y travaille

A quel métier ?

nous tirons sur les casseroles

nous mettons le feu aux rideaux

nous jetons les épluchures dans l’escalier

nous battons le beurre

nous faisons sauter les boutons

nous mettons nos cheveux dans la salade

nous lapidons les roses

nous pleurons beaucoup

nous mettons du pain dans ma poche

nous faisons des bateaux avec des coquilles de noix

nous compotons les prunes

nous mangeons toutes les fraises

nous remplissons les frigidaires

nous repassons les draps nuptiaux

nous causons avec les oiseaux

nous échangeons nos livres

nous vendons nos sexes

nous traînons dans les coins perdus

NOUS CONTREDISONS EN CAS DE BESOIN

Envoyez les crocus !

Faites rayonner les mousses !

Inventez des confiseries !

Riez sous les tilleuls !

N’oubliez pas les loges des abeilles !

Blottissez-vous sous les herbiers !

Plantez les graines du grand frêne !

Fleurissez les minutes !

Chassez par temps de bise !

Traversez le parc à petits pas !

Circulez entre les roses de chien et les âmes !

Respirez l’haleine des crépuscules !

Les femmes seules à minuit

sont heureuses d’être en vie

et d’avoir travaillé dur

Les femmes seules à minuit

donnent une leçon

d’éternité.

Denise Le Dantec est née dans le Finistère à Morlaix en 1939.

Elle est fille de parents résistants.

Ecrivain et peintre, elle a publié une trentaine d'ouvrages, principalement sur les jardins et les plantes. Traduite au MIT Press. Galerie Françoise Livinec.

Partagée entre l'Ile Grande (Côtes-d’Armor) et Paris, elle est l'auteure d'une œuvre variée, poétique, philosophique et romanesque. Elle est également l'auteur d'articles dans le Dictionnaire philosophique PUF et le Dictionnaire Culturel Robert. Son importante bibliographie (également traduite en anglais, en allemand, en chinois) lui a valu d'obtenir trois prix : Poésie-Bretagne (pour Les Fileuses d’étoupe), Prix de la Société des gens de lettres et le Prix de Poésie Wuhan (Chine) pour l'ensemble de son œuvre

Le 24 mai 2002, dans "Surpris par la nuit", France Culture lui consacre une émission produite par Catherine Soullard, "Les roses du poulailler".