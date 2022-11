Laurence Vielle lit Lignes de désir de Stéphanie Quérité

Laurence Vielle nous lit un extrait de Lignes de désir (2021) de Stéphanie Quérité, paru aux Editions de la boucherie littéraire.

Biographie du livre :

"Stéphanie Quérité

Est née en pleine tramontane, ça déracine.

En chemin, a grandi quelques centimètres de trop.

Vient d’une mère étrangère et d’un père d’ici, a souvent déménagé.

De toutes ces années, c’était d’abord : rester muette aux yeux des autres.

A longtemps écrit ce qu’elle taisait, avant de faire de sa timidité un trait d’union.

Un peu plus loin, devenue mère de deux tornades, a puisé dans la sauvagerie maternelle le courage de rendre visible et audible ses écrits.

Dans la Drôme, a posé ses racines, ici c’est mistral, ça tient la route.

Depuis, ligne droite, déterminée.

Pour le frémissement des rues, elle co-organise les Nuits de la Poésie de Crest.

Pour l’émergence d’écritures à contre-courant, elle co-crée Trois Petites Truites éditions.

Pour répandre sa voix, elle anime des émissions de radio sur Radio Saint Ferréol.

Pou rencontrer d’autres voix, elle anime des ateliers d’écriture.

Par militantisme, elle participe à la mise à disposition d’espaces de prise de parole.

Par conviction, elle suscite le désir d’apprendre à ceux qui ont grandi rabaissés.

Désormais, elle se laisse traverser par tous les vents, pourvu que les poils se dressent, que la peau contacte, que le ventre s’ouvre, que le feu soit alimenté."

Lignes de désir, extrait du livre de Stéphanie Quérité, lu par Laurence Vielle :

Je prends tout : le féminin et le masculin.

Je porte autant la cravate que les collants,

j’écarte les jambes lorsque je m’assois,

je suis tu es une ogresse-ogre,

nous avons faim, chacun,

il y a des jours où je crache, ma salive les pépins de raisin,

au sol, entre les grilles d’une plaque d’égout,

je prends tout,

mes cheveux relevés, un jour ils étaient rasés

et j’étais celle qui n’avait plus de sexe,

je prenais tout, ton sexe de femme, ton sexe d’homme,

un jour tu m’as dit ne plus savoir,

et je lisais, dans tes gestes dans ta voix dans tes mots

que jamais tu ne choisirais, qu’il n’y avait pas à choisir

que tu voulais tout, que tu aurais tout,

et je voulais tout, et j’ai tout eu.

Qui du il qui du elle nous disions donc, à choisir,

à qui l’on s’adresse, qui l’emporte,

la voix la plus forte est-elle aigüe est-elle grave,

qui l’emporte, c’est le bras de fer ou l’oeillade,

il faudra leur dire, que la phrase n’est pas un champ de bataille,

que dis-tu ? Que dit-elle ? Qui du il qui du elle ?

Nous cumulons, accumulons, parfois reculons,

à force de contradictions.

Accorder ou non, un mot à un autre, un vêtement à un genre.

Et pour aller au-delà des sexes, la culture, c’est aussi du langage,

souvent c’est aux prises, de ce que l’autre attend de nous,

être, conforme, lisse, case,

se restreindre et souvent se taire.

A chaque instant, il y a la vie autour.

A chaque instant, il y a l’intervention de l’extérieur vers l’intérieur.

A chaque instant, il y a ta voix interagissant avec ma voix.

A chaque instant, nous n’étions plus ce que nous devions être.

A chaque instant, nous étions le monde entier incarné.

Continuons à être multiples immenses inspirés.

Je suis. Une femme qui peut être homme.

Je suis l’étendue, la grande étendue.

Je suis la plaine, l’océan, la prairie, la mer, le ciel, la canopée,

je suis la steppe, la toundra, le champ, le bassin,

je tourne, je tourne en rond, et plus je tourne plus je m’étends,

je suis le désert, celui qui n’a pas de nom,

je suis la grande traversée,

je suis toutes les voix confondues, ralenties,

je suis et ne serai jamais le nom que vous me donnez,

je suis multiple, je suis sucrée salée épicée fruitée,

je suis légère crémeuse subtile piquante,

et pourtant, je lis je dis, en des mots sauvages,

comment dompter, plutôt laisser faire, le verbe,

me traverser,

alors

dévorez-moi.

Site de l’autrice