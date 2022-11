Laurence Vielle lit le poème "Dans la jungle décalé" de Pierre Guéry

Laurence Vielle nous lit Dans la jungle décalé (2018) de Pierre Guéry.

Biographie de Pierre Guéry

Pierre Guéry est un poète et performeur né en 1965. Il étudie la musique instrumentale, l'art dramatique et la danse contemporaine. Diplômé en lettre et en phonétique appliquée à la didactique des langues, il enseigne la littérature comparée, entre la France et la Grèce pour finir par vivre à Marseille.

Pluridisciplinaire, il collabore avec des artistes de tous horizons sur des thèmes récurrents : enfermements dans le rêve, santé mentale, incarcération, deuils. Ses thèmes sont abordés avec une recherche du phrasé qui lui est propre, usant certaines du cri mais aussi le geste comme vaisseau d'une émotion.

L'auteur a été invité de nombreux festivals internationaux, anime des ateliers d'écritures et met en scène depuis 2008 au Théâtre de la Cité à Marseille des spectacles et performances fruits d'une ébullition avec des amateurs. Pierre Guéry a également près d'une dizaine de publications, notamment de disques de poésie, aux Editions Maleström ou encore aux Editions Plaine Page.

Dans la jungle décalé de Pierre Guéry, lu par Laurence Vielle :

Considérant l’exil

l’air brûlant

les vents de sable

l’eau glacée et

les montagnes enneigées

considérant les heures

les jours les mois

les années parfois

à pied

en autocar

à pied

en train

à pied

en camion

à pied

en jeep

à pied

en canot

à pied

à la nage

à pied

à pied

à pied

imaginez qu’enfin vous

parvenez dans la zone

dans la zone appelée jungle

considérant le parcours

– on n’ose pas dire voyage –

considérant

donc

le parcours et

ses traces

son temps

ses vides

ses tensions

ses frontières

ses lisières

ses barrières

ses interdits

ses impossibles

ses noyades

ses seuils

ses passages

ses ruptures

ses césures

ses coutures

ses pertes

imaginez qu’enfin vous

parvenez dans la zone

dans la zone appelée jungle

considérant les solutions abstraites

de logement

d’hébergement

de placement

de déplacement

de replacement

considérant la prise en charge

le ballotage de centre anonyme

en centre anonyme

de bureaux sanitaires en

locaux délétères

considérant les liens déjà défaits

les liens en train de l’être

considérant ces liens tranchés

considérant les nœuds que

cela créé dans les gorges

considérant les trous que

cela fait à notre dignité

imaginez

imaginez qu’enfin vous

parvenez dans la zone

dans la zone appelée jungle

considérant que cette jungle

est un point de convergence

un point d’arrivée et de

départ espéré pour des

milliers de femmes

d’hommes et d’enfants fuyant

la guerre

la famine

la répression et

les plus viles persécutions

considérant que cette jungle

est la croisée de cultures et

d’ethnies amassées

le point de chute

d’identités variées

considérant que l’accueil et

le respect ne sont pas ce

qu’ils devraient

imaginez

imaginez que vous deviez

vous y installer

considérant qu’habiter

signifie s’abriter

faire du feu

faire du thé

du café

cuisiner

manger

partager

se laver

se raser

s’habiller

se faire belle

recevoir

s’isoler

dormir

rêver

se reposer

se retrouver et

offrir l’hospitalité

considérant qu’habiter

c’est aussi lire

apprendre

se distraire

prier et jardiner

considérant qu’habiter

c’est construire

élaborer

penser l’espace

le bricoler

l’apprêter

l’assembler

l’articuler

le dessiner

l’aménager

le décorer

l’arranger

le réparer

le nettoyer

le ranger

imaginez

imaginez qu’enfin vous

y êtes arrivé

que vous vous y installez

imaginez qu’avec de la tôle

du tissu

du plastique

des bâches

du bois mort

des pneus

des barres de fer

du sable

des cailloux

des clous rouillés

de la boue

de l’herbe

des bouts de cuir

imaginez qu’avec tout ça

vous avez pu construire

vous avez pu construire

quelque chose qui ressemble à

un lieu où il est à peu près

possible d’habiter

considérant que vous y habitez

que vous habitez cette jungle

considérant que vous vivez

à six ou huit dans une cabane

de quelques mètres carrés

considérant que l’eau potable

est drastiquement rationnée

considérant que la région est

pluvieuse

considérant qu’à chaque pluie

les sanitaires sont saturés

les tentes et les cabanes infiltrées

vos habits tout trempés

vos nourritures inondées

imaginez que malgré tout

contre vents et marées

vous parvenez à trouver

une façon d’habiter

d’habiter avec les autres

de vous lier à eux

et au-delà des différences

de vous enchevêtrer

de vous superposer

sans toutefois vous opposer

imaginez que vous cohabitez

imaginez que cela dure

dans la fraternité

la solidarité

considérant que cette jungle est

pour la commune qui l’abrite

un désastre

considérant que c’est ainsi

qu’elle la considère

considérant qu’elle est littéralement

obsédée par ce désastre

ce prétendu désastre

considérant que cette commune

mais aussi toutes les autorités

considèrent que vivre là

est une chose intolérable

considérant que ces autorités

ont une peur panique de ce lieu

considérant que ces autorités

ne tolèrent pas cette nouvelle urbanité

parce qu’elles la trouvent

dissidente

inventive

expressive

considérant par ailleurs que

les médias font écran et

ne témoignent nullement du

soin que vous portez à

votre habitation

à celle de vos voisins et

à toutes les habitations

en équilibre fragile

à tous les nids que vous

avez bâtis

considérant que de ce fait

le monde entier n’a strictement

aucune idée précise de ce lieu

de son humanité

considérant que de ce fait

vous semblez être des sauvages

des bêtes féroces

des animaux immondes

imaginez

imaginez qu’un jour

toutes ces autorités

décident de tout détruire

imaginez alors que des hordes

d’hommes brutaux et casqués

viennent déchirer vos tentes

briser vos caravanes

couper l’arrivée d’eau

éventrer vos coussins

lacérer vos vêtements

broyer votre vaisselle

gazer vos provisions

confisquer vos papiers

harceler vos enfants

imaginez cette barbarie

cet acharnement

cet écrasement de tout ce que

vous aviez édifié pour

survivre dignement

imaginez que revenir

en arrière est impossible

à pied

imaginez que partir

est impossible aussi

à pied

imaginez que devant vous

tout est détruit

à vos pieds

imaginez

simplement imaginez

imaginez que si vous aviez

à vivre cela vraiment

et non seulement en

imagination

vous vous sentiriez

un peu con

sidéré

et déconsidéré

non ?