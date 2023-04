Laurence Vielle lit "Le Mot" de Victor Hugo

Laurence Vielle nous propose "Le Mot" de Victor Hugo, un poème paru en 1888 dans le recueil posthume "Toute la Lyre".

Le Mot

Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites !

Tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes ;

TOUT, la haine et le deuil !

Et ne m’objectez pas que vos amis sont sûrs

Et que vous parlez bas.

Ecoutez bien ceci :

Tête-à-tête, en pantoufle,

Portes closes, chez vous, sans un témoin qui souffle,

Vous dites à l’oreille du plus mystérieux

De vos amis de cœur ou si vous aimez mieux,

Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire,

Dans le fond d’une cave à trente pieds sous terre,

Un mot désagréable à quelque individu.

Ce MOT — que vous croyez que l’on n’a pas entendu,

Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre —

Court à peine lâché, part, bondit, sort de l’ombre ;

Tenez, il est dehors ! Il connaît son chemin ;

Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main,

De bons souliers ferrés, un passeport en règle ;

Au besoin, il prendrait des ailes, comme l’aigle !

Il vous échappe, il fuit, rien ne l’arrêtera ;

Il suit le quai, franchit la place, et cætera

Passe l’eau sans bateau dans la saison des crues,

Et va, tout à travers un dédale de rues,

Droit chez le citoyen dont vous avez parlé.

Il sait le numéro, l’étage ; il a la clé,

Il monte l’escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive

Et railleur, regardant l’homme en face dit :

“Me voilà ! Je sors de la bouche d’un tel.”

Et c’est fait. Vous avez un ennemi mortel.

Le mot de Laurence Vielle

J'aime ce poème qui me fait penser à une fable de LA FONTAINE "Les femmes et le secret". Rythme époustouflant de ce poème, qui me fait aussi tant penser à la façon dont tout voyage et si vite à l'ère des réseaux, des téléphones portables.

Un poème sur le pouvoir du verbe à faire entendre aujourd'hui tant il résonne.