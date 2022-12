Laurence Vielle lit Le monde commence à une table de cuisine de Joy Harjo

Laurence Vielle lit un extrait du livre L’aube américaine (2021) aux Editions Globe de l’écrivaine américaine Joy Harjo.

Biographie de l’auteure

Joy Harjo est née le 9 mai 1951 aux Etats-Unis. Descendante de la nation Muscogee, elle est inspirée des récits amérindiens ainsi que de leur symbolique. Ses racines deviennent des outils d’expression sur le féminisme et la justice sociale sous ses mots, elle qui est devenue une figure de proue d’une renaissance littéraire amérindienne. Auteure, scénariste, musicienne — elle compte dans sa discographie sept albums —, elle enseigne l’écriture créative à l’Université du Tennessee et a fondé un programme de tutorat spécialement destiné aux jeunes filles de sa nation amérindienne pour les aider à s’exprimer par les arts.

Elle est nommée chancelière de l’Academy of American Poets en 2019. Elle est également la 23e poète lauréate de la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis, située à Washington D. C., jusqu’en juillet 2022 où la poètesse Ada Limon a repris le rôle. Ce titre confère à Joy Harjo de 2019 à 2022 la position de "poétesse officielle des Etats-Unis".

En octobre 2021, le lancement de la sonde spatiale Lucy — destinée à explorer et s’approcher des astéroïdes troyens qu’elle atteindra et survolera entre 2027 et 2033 — intègre une capsule temporelle contenant une plaque où plusieurs messages sont gravés à destination de nos descendants qui retrouveraient un jour Lucy dans le système solaire. Un extrait de son poème Remember y figure. En 2022, c’est un astéroïde qui est baptisé à son nom.

Elle est l’auteure de près d’une vingtaine d’oeuvres dont L’aube américaine, un récit qui nous plonge en 1830, époque où le président Jackson signe la loi de déportation des peuples amérindiens. Entre 1830 et 1838, cinq tribus de l’Est sont contraintes à quitter leurs terres. La Piste des Larmes sera empruntée par près de 60 000 amérindiens forcés à l’exil.

Joy Harjo rend hommage à ses ancêtres ainsi qu’à leur parcours dans L’aube américaine, ici dans une traduction de l’Anglais vers le Français par Heloïse Esquié.

Le monde commence à une table de cuisine, extrait de L’aube américaine, lu par Laurence Vielle :

Le monde commence à une table de cuisine.

Quoi qu’il arrive, nous devons manger pour vivre.

On apporte les dons de la terre,

on les prépare, on les dispose sur la table.

Il en est ainsi depuis la création,

et cela ne cessera pas.

On en chasse les poules ou les chiens.

Les bébés se font les dents sur les coins de la table.

Ils s’éraflent les genoux dessous.

C’est ici qu’on explique aux enfants ce que signifie être humain.

Nous y faisons des hommes, nous y faisons des femmes.

A cette table, nous causons,

nous rappelons les ennemis et les fantômes des amants.

Nos rêves boivent le café avec nous et prennent dans leurs bras nos enfants.

Ils rient avec nous

en nous voyant nous écrouler pitoyablement

et quand nous nous requinquons une fois de plus à la table .

Cette table a été un toit sous la pluie, un parasol sous le soleil.

Des guerres ont commencé et fini à cette table.

C’est un lieu où se cacher dans l’ombre de la terreur.

Un lieu où célébrer la victoire terrible.

Nous avons accouché sur cette table,

et préparé nos parents à leurs funérailles.

A cette table nous chantons de joie, de tristesse.

Nous prions,

nous disons nos souffrances, nos remords.

Nous rendons grâce.

Peut-être le monde va-t-il se terminer à la table de la cuisine,

tandis que nous rions et pleurons,

savourant la dernière bouchée sucrée.

Joy Harjo, L’aube américaine, éditions Globe, 2021.

Traduit de l’anglais par Heloïse Esquié