Laurence Vielle lit "Le dernier bombardement" de Serge Pey

Laurence Vielle interprète les mots du poètes Serge Pey.

Serge Pey est un poète né en 1950 Performer, activiste de la poésie, il s'est engagé politiquement dans de nombreux combats. Et la poésie est sa lame d'action. Et ce samedi 26 mars, dernier samedi du printemps des poètes, Laurence Vielle met en avant un texte présent dans l'anthologie parue au Castor Astral, début 2022, pour le printemps des poètes et dont le thème est l'Ephémère

Dans cette anthologie "là où dansent les éphémères", il y a aussi des poèmes de 106 poètes, parmi lesquels Arthur H, Tahar Ben Jelloun, Cécile Coulon, William Cliff, CharlElie Couture, Michel Onfray, Valerie Rouzeau, etc.

Là où dansent les éphémères / Le castor Astral /

106 poètes d’aujourd’hui / 2022

DERNIER BOMBARDEMENT

détournement d’un article de journal

Le pilote du bombardier ne savait pas

L’alphabet ne le savait pas

comme le tranchant du couteau qui ne le savait pas non plus.

Les commandants qui ont donné les ordres au pilote

ne le savaient pas.

les haches qui fendaient l’horizon ne le savaient pas.

La poutre qui soutenait la corde du pendu ne le savait pas.

Les dents du chien qui rongeait l’os ne le savaient pas non plus.

Personne ne savait rien.

Le ministre de la Défense et le commandant en chef ne le savaient pas.

L’eau du lac qui tranche la lumière comme une faux dans le soleil

ne le savait pas.

La taupe myope chez l’opticien ne le savait pas.

L’aigle aux ailes coupées ne le savait pas.

Le souvenir lui-même ne savait rien

puisqu’il n’était pas encore arrivé

et qu’il n’était jamais parti.

Personne ne savait. Personne ne l’avait su. Personne ne saura.

Personne ne sait vraiment rien.

Le commandant de l’armée de l’air non plus

comme l’aigle aux ailes coupées qui commandait au ciel.

Les patries du sommeil

où dormaient les rêves des aveugles non plus.

La pluie qui pelait la poussière également.

Personne ne savait rien.

C’est vrai les officiers de renseignement

qui visaient la cible ne le savaient pas

Les miroirs qui renvoyaient l’image des moustiques ne le savaient pas.

L’horloge des genoux ne savait rien des heures à genoux.

Les sourires en papier des journaux ne savaient pas.

Le porte-parole de l’armée qui a menti

sans scrupule ne le savait pas.

L’hirondelle de la géométrie qui avait caché les carrés

ne le savait pas.

Le serpent qui se tord toujours dans un verre de lait

ne le savait pas non plus.

Aucun de nos héros n’était au courant.

Personne.

Aucun robinet.

Aucune baignoire.

Aucune fleur sentie par le vent.

Aucun gâteau vendu au marché.

Personne n’était au courant.

Ceux qui savent toujours tout soudainement ne savaient rien.

Ceux qui voient tout comme la nuit dans le noir

ne le savaient pas.

Ceux qui font dériver les vents vers l’habitude des incendies

ne savaient vraiment rien.

Personne

vraiment personne

ne le savait.

Ceux qui peuvent retrouver en un instant

la mouche échappée

de la bouche d’un homme recherché

dans une banlieue électrique de la pluie

ne le savaient pas.

Ceux qui se mettaient des gants en peau humaine

ne savaient pas que dormait électrocuté

dans un nuage un enfant de ciment.

Ceux qui riaient aux éclats

cloués au bégaiement bleu

des avions ne le savaient pas.

Une certaine littérature même ne le savait pas.

Une certaine littérature ne savait rien.

Les pauvres meurent toujours les premiers

sans le savoir et à cause deux la poésie

est toujours la première à parler d’eux

sans le savoir.