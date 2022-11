Laurence Vielle lit L’Arbre-monde

Laurence Vielle nous lit un extrait du roman L’Arbre-monde (2018) de Richard Powers.

L’Arbre-monde est le douzième livre du romancier américain Richard Powers, paru en 2018 en Anglais aux Editions Norton, ainsi que dans sa traduction française aux éditions du Cherche midi.

Grand prix de littérature américaine en 2018, Prix Pulitzer de la fiction en 2019 ou encore Prix des Librairies Payot dans sa version traduite en français, le livre s’intéresse aux idées d’éthique de l’environnement, aux écosystèmes, à la gestion durable des forêts mais aussi aux droits de la nature et nous parle de l’anthropocène, l’ère de l’être humain, cette époque qui aurait débuté quand les traces que nous laissons sur les écosystèmes et sur la terre de manière générale seraient devenues les principales causes de changements sur notre planète Terre.

L’Arbre-monde, extrait du livre de Richard Powers, lu par Laurence Vielle :

Disons que notre planète naît à minuit et que sa vie court sur un jour.

Au début il n’y a rien.

Deux heures sont gaspillées par la lave et les météores.

La vie n’apparaît pas avant trois ou quatre heures du matin.

Et même alors, c’est seulement d’infimes bribes qui se dupliquent.

De l’aube à la fin de la matinée

– un milliard d’années de ramification –

rien n’existe que de maigres cellules simples.

Et puis il y a tout.

Quelque chose de fou arrive, peu après midi.

Une variété de cellules simples en asservit deux ou trois autres.

Les noyaux acquièrent des membranes.

Les cellules développent des organelles.

Un camping solitaire donne naissance à une ville.

Les deux tiers du jour sont passés quand animaux et plantes

prennent des chemins séparés.

Mais la vie n’est encore que cellules simples.

Le crépuscule tombe avant que la vie composée ne s’impose.

Tous les grands organismes vivants sont des retardataires qui n’arrivent qu’à la nuit.

A neuf heures du soir apparaissent méduses et vers de terre.

L’heure est presque écoulée quand survient la percée :

épines dorsales, cartilage, une explosion de corps possibles.

D’une minute à l’autre, d’innombrables tiges et branches nouvelles éclatent

et s’égaillent dans la frondaison qui s’étend.

Les plantes parviennent à la terre juste avant vingt-deux heures.

Puis les insectes, qui aussitôt décollent.

Quelques minutes plus tard, les tétrapodes s’arrachent à la boue des marées,

en charriant sur leur peau et dans leurs tripes

des univers entiers de créatures plus anciennes.

Vers onze heures, les dinosaures ont fait leur temps,

et laissent la barre aux mammifères et aux oiseaux pour une heure.

Quelque part dans ces soixante minutes,

très haut dans la canopée phylogénétique,

la vie se fait consciente.

Des créatures commencent à spéculer.

Des animaux apprennent à leurs enfants le passé et le futur.

Des animaux apprennent à avoir des rituels.

L’homme moderne au sens anatomique se pointe quatre secondes avant minuit.

Les premières peintures rupestres apparaissent trois secondes plus tard.

Et en un millième de clic de la grande aiguille,

la vie résout le mystère de l’ADN

et se met à cartographier l’arbre de vie lui-même.

A minuit,

la plus grande partie du globe est convertie en cultures intensives

pour nourrir et protéger une seule espèce.

Et c’est alors que l’arbre de vie devient encore autre chose.

Que le tronc géant commence à vaciller.

- Traduction : Serge Chauvain. Editions 10/18 (2019)