Laurence Vielle lit Je suis un génie de Susie Morgenstern

Laurence Vielle nous lit un extrait de Je suis un génie (2022) de Susie Morgenstern, paru chez l’Iconopop.

Biographie de l’auteure

Susie Morgenstern, née à Hoch le 18 mars 1945 dans l’État du New Jersey, est une auteure américaine et française de littérature jeunesse. Son père naît en Pologne et sa mère de parents russes naît à Brooklyn. Tous deux sont juifs et leur union est un mariage arrangé. Susie Morgenstern étudie aux Etats-Unis, en Israël et en France où elle arrive à l’âge de 22 ans. Elle publie notamment à l’Ecole des loisirs des livres devenus des classiques de la littérature de jeunesse. Elle se dit "furieusement amoureuse" de la France et conçoit l’écriture comme ce qui l’a aidée à survivre. Elle publie en 2021 un récit autobiographique, Mes 18 exils. En 2022, son livre Je suis génie a été publié chez l’Iconopop.

"Comment puis-je devenir un génie ?" se demande Susie Morgenstern. Da Vinci a su peindre la Joconde un jour, Einstein a eu l’idée de la théorie de la relativité, Susie Morgenstern, qui n’est ni Jeanne d’Arc, ni Marie Curie, ni Hannah Arendt, rêve elle aussi de devenir un génie. Changer le monde et être admirée, quelle destinée. Mais comment y arriver quand on est coincé dans une routine si commune ? Ce texte en vers met en lumière ses recherches de méthodes pour parvenir à ses fins. Susie Morgenstern, drôle et insolente, fait le point sur sa vie à l’aune de ces figures incontournables de notre monde.

Je suis un génie de Susie Morgenstern lu par Laurence Vielle :

Aujourd’hui, dit Albert Einstein,

je vais rédiger la théorie de la relativité.

Aujourd’hui, dit Hannah Arendt,

je vais écrire sur la banalité du mal.

Aujourd’hui, dit Jean-Sébastien Bach,

je vais composer le double concerto pour violon.

Aujourd’hui, dit Maria Montessori,

je vais concevoir une méthode pédagogique.

Aujourd’hui, dit Charlie Chaplin,

je vais tourner Les Temps modernes.

Aujourd’hui, dit Helen Keller,

je vais voir et entendre sans voir ni entendre.

Aujourd’hui, dit Gustave Eiffel,

je vais construire une grande tour.

Aujourd’hui, dit Léonard de Vinci,

je vais peindre La Joconde.

Et aujourd’hui, moi, je vais faire les courses chez Monoprix,

Je vais acheter du beurre et des boulettes,

des oeufs et du papier toilette,

des oignons, de l’ail et des patates,

du basilic et des tomates.

Mais moi aussi je voudrais être un génie au lieu d’aller chez Monoprix.

Je veux faire ma petite révolution, une découverte qui déconcerte.

Ma vie enfin rentabilisée, justifiée,

un monde amélioré grâce à moi.

Mais comment ? Et quoi ?

C’est bien commode d’être idiote,

de manger idiot,

de vivre idiot, de suivre le flot.

C’est le moment de me lancer.

Allez ! Génie ! Vas-y !

Ma grand-mère Bubie,

a quitté la Russie

à quatorze ans,

toute seule elle a réussi

à arriver en bateau en Amérique

pour fuir les pogroms tragiques

elle s’est battue pour survivre

n’est-elle pas un génie ?

Elle a accouché de ma mère

qui m’a mise sur Terre,

Bénis soient les réfugiés

qui ont apporté leur génie

à ceux qui les ont accueillis.

Je ne peux pas devenir Einstein ou Charlot

mais je pourrais avancer pas à pas

faire une contribution sympa.

Je ne vise pas l’immortalité

juste ajouter un peu de vitalité

mot après mot et page après page

faire marcher le langage

Hé,

N’est-ce pas qu’on est tous des génies

tout simplement parce qu’on vit avec des hauts et des bas

héros quotidiens de nos combats ?

Moi aussi ! Vous aussi ! Tous des génies !

Génies ?

Let’s be happy

as can be !