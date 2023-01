Laurence Vielle lit "Ce que l’on fait", un poème de Myriam OH logé dans le livre Ce n’est pas ce que tu n’as pas dit, mais la manière dont tu t’es tu publié en 2021 aux Éditions Lunatique.

Myriam OH (Ould-Hamouda) est une poétesse et également animatrice d’ateliers d’écriture depuis près de dix ans. Elle publie dans certaines revues, publie également des recueils au sein des Editions Lunatique. "J’évolue avec le cœur dans les domaines du social et de l’artistique, y trouvant de précieux outils pour planter des graines qui germeront différemment selon le parcours de vie de chacun". Myriam OH pense son écriture, sa poésie, en la plaçant dans une expérience multisensorielle, où les mots rencontrent les images ainsi que la musique dans des projets où elle mêle sa pratique de comédienne au talent d’autres artistes, spécialistes du son, de l’image, pour créer un objet sonore et visuel multidisciplinaire.

"Ce que l’on fait", extrait lu par Laurence Vielle :

Ce que l’on fait par devoir

Ce que l’on fait par acte de rébellion

Ce que l’on fait par cœur sans le laisser vibrer

Ce que l’on fait par fuite de soi-même

Ce que l’on fait par défaut

On se demande

Ce qu’on a fait aujourd’hui

Ce qu’on a fait de nos vies

Ce qu’on a fait de celui qu’on a connu

Celui qui ne passait pas son temps

À checker ses to-do lists

Celui qui avait des plages abandonnées

Plein l’agenda

Et le doigté

Pour les remplir de cœurs et d’étoiles

On se demande

Ce qu’on a fait de celui qu’on a connu

Avant qu’il ne devienne la somme

De ce que la vie a fait de lui

On se raconte

Nos erreurs de parcours nos excès de vitesse

Nos lapsus nos gestes déplacés

Nos rendez-vous manqués et nos baisers volés

On se raconte

Tous ces pas-fait-exprès

Qui nous ramènent l’air de rien

À nous-mêmes

Ce que l’on fait par folie

Ce que l’on fait par élan de tendresse

Ce que l’on fait par détresse sans mettre les feux

Ce que l’on fait par coup de main

Ce que l’on fait par coup de tête

On se demande

Ce qui distingue ce qu’on a appris

De nos propres envies

Ce qui sépare les vieux clichés

De notre vérité

Ce qui de savoir faire ses lacets

Ou défaire les nœuds à l’intérieur

Est essentiel

On se demande on se raconte

Et ça n’a rien à voir

Des CV sur pattes qui se chatouillent les organes vitaux

Dieu que c’est beau dieu que c’est bon

Et ça n’a rien à voir avec dieu non plus

Si tu veux me demander, que je me raconte :

Je n’ai rien fait de ma vie

Rien d’autre que vieillir

Sans trop perdre celle que tu as connue

Je n’ai rien fait aujourd’hui

Rien d’autre que penser à toi

Et remettre mes post-it

À la poussière.