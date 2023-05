Laurence Vielle lit "Avec joie, passion et fierté" de Gabriel Vittorio, poème pour la journée mondiale contre l'homophobie

Ce mercredi 17 mai était la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. A cette occasion, le poète Gabriel Vittorio a écrit un poème inédit, que Laurence Vielle nous lit dans sa capsule poésie.

"Avec joie, passion et fierté"

Poème pour le 17 mai, par Gabriel Vittorio, inédit de 2023.

Pour Lucas, 13 ans, poussé au suicide

À force de brimades,

parce qu'il avait assumé aimer les hommes,

Pour Jefferson, violemment agressé

À la sortie d'une boîte de nuit,

Juste avant son mariage avec Pedro,

Pour Arturo, Adriano et Killian

Insultés, menacés et frappés

Sur le cours Saleya,

Pour les deux femmes de Fontenay-sous-Bois

Rouées de coups parce qu'elles

Avaient osé s'embrasser sur un banc,

Pour ces deux toulousains, jetés au sol et

Violemment battus un dimanche matin,

Parce qu'ils se donnaient la main,

Pour ce couple d'hommes

Insultés et frappés

Dans le métro de Lyon,

Pour ces deux amoureux

Suivis par une dizaine de personnes,

Dans le tramway de Clermont-Ferrand,

Pour ces femmes, frappées

Par un alcoolique

Dans le RER parisien,

Pour le jeune Guinéen jeté au sol et frappé au visage

Par cinq hommes qui ne supportaient pas

La vue de son drapeau arc-en-ciel,

Pour tous ceux et celles

Qui ont été insultés, menacés,

Frappés du poing et du pied,

Pour celles et ceux

Que l'on regarde de travers

Pour une simple différence,

Pour tous ceux et celles

Abandonnés par

leurs familles,

Pour ces jeunes youtubers

Qui n'ont que vingt ans de moins que moi

Et qui parlent de leur différence

Avec une facilité, une liberté

Impressionnantes et inimaginables

Jusqu'à il y a quelques années,

Pour celles et ceux,

À qui il n'est rien arrivé

Mais qui ont peur,

Pour tous ceux et celles, contraints

De surveiller gestes et postures,

De sans cesse dissimuler qui ils sont,

J'écris ce poème pour vous tous,

Parce qu'il faut rappeler

Qu'aimer une personne du même sexe

N'est pas une aberration,

Pas une maladie mentale,

Mais juste de l'amour,

Pas une abomination,

Pas une erreur fatale,

Mais juste de l'amour,

Pas une monstrueuse aspiration,

Pas une folie létale,

Mais juste de l'amour,

Et que l'amour ne se commande pas,

Il plante sa flèche là où il veut,

Et où qu'elle se fiche c'est merveilleux,

J'écris ce poème

Pour dire cette chose toute simple

Que l'amour est le plus beau

Et sans doute aussi

Le plus fort et le plus grand

Sentiment de l'univers,

Et que personne ne devrait

Avoir honte d'être amoureux

Ni peur de le montrer,

Fût-ce en le criant sur tous les toits,

En dansant, en chantant, en hurlant,

Face à la terre entière,

Fût-ce avec exubérance,

Avec énergie, folie

et sans tempérance,

Avec joie, passion

et fierté.

Gabriel Grossi, né à Nice en 1987, vit à Cagnes-sur-Mer où il est actuellement professeur des écoles. Docteur ès lettres, il a consacré sa thèse de doctorat à l’œuvre de Jean-Michel Maulpoix, sous la direction de Béatrice Bonhomme. Il poursuit des travaux de recherche en tant que membre associé du Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des Arts Vivants (Université de Nice). En 2015, il fonde le blog "Littérature Portes Ouvertes" afin de diffuser le savoir littéraire et vulgariser la poésie contemporaine. Il fait partie du "PoëtBuro" qui organise chaque année les Journées Poët Poët, grand festival de poésie contemporaine dans les Alpes-Maritimes. En 2022, il publie en impression à la demande son premier recueil de poésie, "Concordance". Il participe régulièrement à des manifestations poétiques et à des scènes ouvertes de poésie.