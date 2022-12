Laurence Vielle lit "Avant Noël", un inédit de Cécile Coulon

Laurence Vielle lit Avant Noël, des mots de la romancière et poétesse française Cécile Coulon.

Cécile Coulon est une romancière et poétesse française née en 1990. Elle publie son premier roman Le voleur de vie à l’âge de seize ans. Après des études en Lettres Modernes, elle prépare une thèse.

Après de nombreuses publications dont certaines primées, elle publie Une bête au paradis en septembre 2019 aux Editions L’Iconoclaste, qui lui vaut un prix littéraire du Monde. En 2020, elle crée une nouvelle collection de poésie chez L’Iconoclaste avec l’éditeur Alexandre Bord : L’Iconopop.

Sur France Inter, Cécile Coulon anime La Source, une émission qui s’intéresse aux auteurs ainsi qu’à leurs inspirations. Elle publie régulièrement des poèmes sur ses réseaux sociaux, là où Laurence Vielle l’a découverte.

Le mot de Laurence Vielle

Au hasard d’un post Facebook pendant le printemps 2020, je découvre les mots de Cécile Coulon, et je la suis maintenant ; sa façon d’écrire impudique et ciselée, comme elle respire, comme elle vit, et cela chante et cela dit l’intime qu’elle partage comme un fil d’Ariane pour traverser les temps sidérants d’aujourd’hui.

Avant Noël de Cécile Coulon, lu par Laurence Vielle :

Pour celui qui se cache loin des rues flamboyantes

dans un coin du pays où la campagne est neige

où la mer porte en elle des flammes encore brûlantes

et les ciels givrés des vagues qui font cortège.

Pour celle qui a froid dans une pièce vide

les enfants sont partis chez une autre famille

ils ont bien chaud ailleurs dans un foyer solide

même quand elle n’y pense pas elle a les yeux qui brillent.

Pour celle qu’on a battue ouverte et laissée là

dans sa fin d’adolescence au début de l’hiver

ses amis lui répètent ma chérie tu verras ça ira

mais elle sent tout son coeur et son corps à l’envers.

Pour celui qui attend sur un bord de chemin

en lisière d’un village où sa mère vit maintenant

il sait bien qu’à son âge on peut mourir demain

mais il n’ose pas revenir chaque jour il attend.

Pour celle qui tient une main avant le grand départ

au bord d’un lit échoué dans un couloir d’urgence

la peau contre la peau dans un dernier silence

pour une petite joie il n’est jamais trop tard.

Pour celui qui rentre à pied en suivant dans la zone

une ligne droite percée de hangars de magasins

son estomac ne rugit plus d’avoir si faim

autour de lui toutes les enseignes font l’aumône.

Pour celle qui a travaillé dur pour un amour absent

Pour cet amour absent qui se tue à l’entrepôt

Pour celle qui retourne les poches de son manteau

Pour ce manteau volé au lit d’un vieil amant

Juste avant noël tous les sanglots

ont la forme d’un gros flocon.