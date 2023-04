Laurence Vieille lit un extrait de "Les Guérillères" de Monique Wittig

Ce sont les mots de la poétesse Monique Wittig que Laurence Vieille nous partage cette semaine. Une poétesse décrite par Julie Marangé, cofondatrice de Feminists in the City, comme une "écrivaine et femme lesbienne révolutionnaire".

Les Guérillères, extrait, par Monique Wittig aux éditions de Minuit, 1969

Elles disent,

les prisons sont ouvertes et servent d’asiles de nuit.

Elles disent

qu’elles ont rompu avec la notion de dedans et de dehors,

Elles disent

que les usines ont abattu, chacune, un de leurs murs,

que les bureaux ont été installés en plein air

sur les digues, dans les rizières.

Elles disent

qu’elles cultivent le désordre sous toutes ses formes.

Elles disent,

comparez-vous au feu subtil.

Que votre poitrine soit une fournaise,

que votre sang se réchauffe comme un métal qui s’apprête à fondre.

Elles disent,

que votre oeil soit ardent, votre haleine brûlante.

Elles disent,

vous qui êtes invincibles soyez invincibles.

Elles disent alors,

répandez-vous sur toute la surface de la terre.

existe-t-il une arme qui peut prévaloir contre vous ?

Elles disent,

non, il ne faut pas s’arrêter un seul instant,

Elles disent,

prends ton temps,

considère cette nouvelle espèce qui cherche un nouveau langage.

Un grand vent balaie la terre. Le soleil va se lever.

Et puis elles parlent ensemble de la dernière fable qui a été rapportée, la fable d’une jeune fille qui poursuit le soleil.

La jeune fille est sans cesse sur le point d’atteindre le soleil.

Pour lui échapper, le soleil se plonge dans la mer.

La jeune fille se met alors à nager derrière le soleil.

Elle traverse ainsi tout l’océan.

Elle s’approche de lui au moment où il sort des eaux

pour lui échapper une fois encore.

En hâte, la jeune fille saute dans le soleil et s’y introduit.

Elle est parvenue à s’asseoir dans le soleil.

A présent, elle peut lui faire parcourir son orbite lentement ou plus vite à son gré.

A présent, la jeune fille décide de sa marche.