Laurence, une institutrice intérimaire : « En 25 ans, j’ai fait 37 écoles »

C’est avec une grande incertitude au niveau professionnel que Laurence Dony aborde la rentrée de septembre. A 49 ans, cette mère de famille est institutrice maternelle intérimaire et comme chaque année depuis plus de 25 ans, elle ignore dans quelle école elle va pouvoir exercer son métier.

" En juin, mon contrat s’est terminé. J’ai reçu mon C4 et puis, plus aucune garantie d’être à nouveau engagée. On ne m’a rien proposé jusqu’à présent et donc, j’entreprends des recherches, envoie mon CV et contacte les directions d’établissements ", confie Laurence.

Il faut attendre au minimum octobre pour avoir un recomptage et espérer d’éventuelles possibilités.

Habitante de Mont-saint-Guibert, dans le Brabant Wallon, elle est passée par près de 40 écoles dans la région et s’est forgée, au fil du temps, une très bonne réputation. Laurence est aujourd’hui prioritaire pour un poste dans le secteur BW4 (Beauvechain, La Hulpe, …). Mais ce n’est pas pour autant que les propositions pleuvent. " En septembre, il n’y a pas nécessairement le nombre suffisant d’élèves surtout pour les classes d’accueil. Les plus petits arrivent souvent en cours d’année. Il faut donc attendre au minimum octobre pour avoir un recomptage et espérer d’éventuelles possibilités. Un mi-temps par exemple", explique l’institutrice.