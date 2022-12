Laurence, famille d’accueil, témoigne : "Les enfants en institution sont des guerriers, ils ont vécu tellement de choses"

Il y a quatre ans, Laurence s’est lancée dans l’aventure avec mon mari et ses deux fils : "Quand on a rencontré cette petite fille, elle avait trois ans. On s’est dit voilà une petite fille qui va venir embellir notre vie de famille !' Et c’est vrai que quand elle vient, elle recharge nos batteries."

Et ça marche dans les deux sens. Car Laurence et sa famille ont également beaucoup à donner à cette petite fille : "C’est vrai que malgré tout ce qu’ils font pour que les enfants et toutes les choses qu’ils leur apportent, les institutions n’arrivent pas toujours à leur offrir de l’attention et des câlins. Ils ne peuvent pas se le permettre parce qu’il y a parfois 15 ou 30 enfants. C’est ça, la grande différence entre les institutions et la famille de parrainage."

Emue, Laurence poursuit :