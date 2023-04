Laurence Equilbey propose une intégrale sur instruments anciens des trois symphonies de Louise Farrenc

Tout récemment, dans le substantiel coffre "Compositrices" du Palazzetto Bru Zane, on trouvait un enregistrement de la troisième symphonie de Louise Farrenc par l’Orchestre national de Metz Grand Est sous la direction du chef belge David Reiland. Cette fois, c’est sur instruments anciens (ceux de l’Insula Orchestra) que Laurence Equilbey propose une intégrale des trois symphonies de la pianiste et compositrice française née en 1804 et morte en 1875.

A dire vrai, le premier des deux CD de ce coffret était déjà paru de façon autonome, avec la première symphonie et la troisième. S’y ajoute cette fois un deuxième disque où figure la deuxième symphonie en ré majeur op. 35, datant comme les deux autres des années 1840, ainsi que deux ouvertures pour orchestre un peu antérieures. L’occasion de voir tout le corpus en perspective, un corpus que la cheffe française défend avec conviction, tant devant ses musiciens que dans le texte de pochette qu’elle signe : " Sans chercher la rupture d’un Berlioz, la musique de Farrenc est d’une inspiration et d’une qualité sans égale dans le Paris du milieu du XIXe siècle. Je lui trouve une belle maîtrise des formes musicales, connaissant toutes les subtilités de la forme sonate, ainsi qu’une formidable inventivité mélodique ; ainsi armée, elle cultive l’art du discours musical avec efficacité et finesse. " Une contribution importante à la revisibilisation d’une musicienne importante du XIXe siècle français.

CD Erato/Warner Classics