Laurence Clacens et Christine Donjean initient une plateforme pour mettre en valeur les artistes plasticiens namurois

Elles se nomment Laurence Clacens et Christine Donjean, elles sont namuroises, issues des métiers de la communication, et elles ont décidé de mettre en valeur les artistes plasticiens de leur région, par le biais d'un site intitulé Place-Ô-Arts.

C'est tout simple, mais il fallait y penser. Une belle opportunité pour se faire connaître et développer des projets en tant qu'artiste.

Un support intéressant qui permettra aux plasticiens de se faire connaître et de communiquer entre eux, dans un monde qui favorise l'isolement. Plusieurs projets titillent déjà les organisatrices, et notamment des expositions collectives.

Rencontre avec Laurence Clacens et Christine Donjean ...



Place-Ô-Arts, ou www.place-o-arts.be