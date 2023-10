Laurence Boccolini : "Je ne vois pas pourquoi je serai payée moins qu'un animateur"

Laurence Boccolini a poussé un coup de gueule concernant les rémunérations entre un animateur de télévision et une animatrice de télévision.

Dans l'émission "On refait la télé" sur RTL France, la nouvelle présentatrice des "Enfants de la télé" parle des négociations entre elle et une chaîne : "Je ne vois pas pourquoi je serai payée moins qu'un animateur. Je ne vois pas pourquoi je serai obligée de présenter avec quelqu'un. Souvent, on a essayé de m'imposer quelqu'un. Je sais très bien le faire toute seule. Dure en négo ? Non, je suis juste. Je sais ce que je rapporte à une chaîne et je sais ce que je vaux. A 60 ans, ce serait triste quand même de ne pas le savoir. Donc je ne vois pas pourquoi on essaie de m'entourlouper..."

Laurence Boccolini envoie un message à toutes les femmes qui souhaitent obtenir la même rémunération que les hommes : "Il faut se battre, vous passez pour quelqu'un qui aime l'argent, ce qui est absolument faux. Parce que je suis tout sauf une business woman, ça ne m'intéresse pas. Mais vous devez faire valoir vos droits, comme dans le travail, je trouve ça juste."

La présentatrice explique l'importance d'imposer ses choix quand son image est en jeu : "C'est un travail de fou, c'est nous qui portons l'émission. Ce n'est pas une mauvaise émission d'une production, c'est une mauvaise émission de Laurence Boccolini. Donc c'est moi qui prend le risque. Le public s'en fiche de nos histoires de production."

