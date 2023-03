Laurence Bibot s'amuse avec les archives de la Sonuma dans "Je playback"

Dans Déclic, Hélène Maquet reçoit l’humoriste et comédienne Laurence Bibot pour son nouveau spectacle "Je playback".

De Sofia Loren à Amélie Nothomb, de Marine Lepen aux mères de famille anonymes, depuis plusieurs années, Laurence Bibot se déguise et fait des playbacks à partir d’archives de la Sonuma qu’elle publie sur son compte Instagram. Ces vidéos sont au cœur d’un spectacle s’intitulant "Je playback" dont le premier sera interprété à La Louvière le 10 mars.

Laurence Bibot fait ses premiers pas sur scène à la ligue d’improvisation et incarne au même moment un personnage qui deviendra mythique dans l’équipe des Snuls, Miss Bricola, assistante du Dr Decodor. A l’époque, Laurence Bibot est la seule femme dans les Snuls mais aussi dans le paysage humoristique. "C’était encore l’époque des seules femmes. C’était à la fois intimidant mais aussi excitant car j’avais l’impression d’avoir beaucoup de liberté, il n’y avait rien qui me précédait donc j’avais l’impression de défricher." explique la comédienne.

A travers ses vidéos sur Instagram et dans son spectacle, Laurence Bibot ne fait que des playbacks de femmes. "Ces vidéos ont été prises à un moment de leurs vies et montrées aux médias. Ce qui les relie c’est l’histoire de comment on les représente depuis les années 60, comment on les écoute, comment on leur pose des questions, comment on les filme… Et ça a beaucoup changé. Entre les années 60 et 70, on ne posait aux femmes que des questions sur les femmes. "