Laurence Bibot : "On ne met pas assez en avant les vertus de l’ennui"

Cette semaine, la violoncelliste Camille Thomas nous parle de son “chouchou” : Jacques Offenbach. Elle nous présente “Les Contes d’Hoffmann”, son opéra le plus joué dans le monde et dont l’air “La Barcarolle” en a fait valser plus d’un.

Belle nuit, Oh nuit d’amour, Souris à nos ivresses. Nuit plus douce que le jour, Oh belle nuit d’amour.

Un opéra romantique et fantastique qui raconte les dérives d’un poète noyé dans l’alcool et continuellement séduit par le “diable”. Cette fois-ci, cette nouvelle représentation des “Contes d’Hoffmann” sera portée par la 7e promotion des jeunes professionnels du Studio Lyrique du Palais des Beaux-Arts, encadrés par des artistes de renom.

Un moment qui s’annonce riche en émotions pour le public et les artistes, à ne pas manquer les 2, 3 ou 4 juin au Palais des Beaux-arts de Charleroi.