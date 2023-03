Laurence Bibot, Je playback : " Ça va être une immersion dans l'autre !"

À travers les femmes incarnées dans "Je playback", Laurence bibot retrace l’évolution de la perception de la femme à la télévision depuis les années '60 jusqu’aux années '80.

Pour elle, "la télé des années 60-70 était une télévision encore très masculine. Ce sont aussi souvent des paroles de femme qu’on n’entendrait plus aujourd’hui. " Ce fil rouge qu’est l’évolution de l’image de la femme dans notre société n’était pas le but de Laurence Bibot.

Et que penser alors de cette évolution ? Est-ce mieux d’être une femme médiatique et dans les médias en 2023 ? "Une femme médiatique, je ne sais pas mais, une femme dans les médias, c’est peut-être encore différent. Heureusement aujourd’hui, depuis MeeToo, il y a une espèce de changement radical et assez brutal qui fait qu’on ne peut plus faire les mêmes choses qu’avant. Vraiment. Et, on le sent dans les paroles. D’ailleurs, toutes et tous, nous marchons sur des œufs car nous essayons de faire attention."