Laurence a tout plaqué pour devenir fleuriste : "Je veux vraiment faire quelque chose que j’ai dans les tripes"

"Je l’aurais regretté toute ma vie si je ne l’avais pas fait." Laurence, 48 ans, est aujourd’hui fleuriste. Après 20 ans de salariat, elle a tout plaqué pour réaliser son rêve.

Dans sa boutique de Mont-Saint-Guibert, elle nous explique quels ont été les déclics de son changement de vie : un livre sur le langage secret des fleurs reçu pour ses 40 ans, la pression trop grande au travail, mais aussi les attentats de Zaventem en 2016. Ce jour-là, Laurence est à son bureau, à Bruxelles. Elle travaille dans les ressources humaines au sein d’une grosse entreprise et se souvient très bien de son sentiment quand elle découvre les terribles images des attentats. "Je me suis dit que le monde est fou. La vie, elle peut basculer. Je veux vraiment faire quelque chose que j’ai dans les tripes et moi, c’est les fleurs", se rappelle Laurence. Sa décision est prise : tous les vendredis, elle vendra des fleurs au marché de son village. "J’avais mes fleurs dans mes seaux et je me transformais en la petite Bouquetière."

Quelques temps plus tard, Laurence démissionne. Elle quitte sa vie de bureau, rend son téléphone et son ordinateur. "On a qu’une seule vie", nous confirme-t-elle aujourd’hui. Et sa vie à elle, se déroulera désormais au milieu des fleurs. Mais Laurence n’est pas une fleuriste comme les autres, elle est en effet "conteuse florale". Elle a appris le langage des fleurs. "Chaque fleur a une signification", nous explique-t-elle avec le sourire. "Le lisianthus, par exemple, c’est l’estime de soi. Les tulipes, c’est l’amour." Un langage qu’elle adore partager, ravie de sa "sortie de route professionnelle".