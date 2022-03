Lauren Spencer-Smith, 17 ans : "Les radios du monde entier craquent pour cette jeune artiste"

Le titre qui permet à Lauren Spencer-Smith de susciter tant l’intérêt des adolescents que celui des adultes s’intitule Fingers Crossed. L’implication vocale de la Britannique de 17 ans ne laisse en effet pas de marbre Bruno Tummers qui analyse "plus de douceur dans les couplets portés simplement par une guitare et sa voix".

La jeune chanteuse, qui a fait ses premiers pas dans la musique en participant à American Idol en 2020, postait généralement des courts extraits de ses interprétations sur TikTok. Le réseau social prisé par les adolescents limite en effet les vidéos à quelques secondes. Mais l’extrait de ce titre lui a permis de récolter des commentaires provenant du monde entier : le public a sollicité la sortie de la chanson en intégralité. Elle a alors contacté son manager pour sortir la chanson sur toutes les plateformes et le résultat ne s’est pas fait attendre.

Elle est numéro 1 en Norvège et en Irlande "et les radios du monde entier sont en train de craquer pour cette jeune artiste". On le comprend, la délicatesse et la maturité vocale avec lesquelles Lauren chante malgré son jeune âge rappellent l'ascension d'une certaine Billie Eilish.