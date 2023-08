Lauren James victime d’un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, la joueuse victime de sa semelle prend sa défense

Elle a réalisé l’un des mauvais gestes de la Coupe du monde féminine, et elle le paie au prix fort. Lauren James, l’une des meilleures joueuses anglaises dans ce Mondial, a craqué en marchant sur l’une de ses adversaires lors du huitième de finale opposant son pays au Nigéria. Frustrée par une rencontre où elle ne parvenait pas à exprimer son football, Lauren a marché sur Michelle Alozie à la 87e minute, ce qui lui a valu un carton rouge bien logique et plus que probablement la fin de sa Coupe du monde 2023. Ce qui l’est moins, en revanche, c’est le déferlement de haine qui s’est ensuivi à son égard sur les réseaux sociaux.

La joueuse a publié des excuses pour exprimer ses regrets à la suite de son geste, et après avoir vu le nombre de retours violents que Lauren subissait, Michelle Alozie a elle-même réagi "Nous jouons sur la scène mondiale, ce jeu est une passion, comprend des émotions insurmontables. Tout mon respect pour Lauren James." Une réaction à saluer, loin des très nombreux commentaires haineux injustifiés qui ont envahi les réseaux sociaux depuis ce lundi.