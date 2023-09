Lauréats 2023 : découvrez les 100 boulangeries-pâtisseries préférées de Wallonie (carte)

Ils sont reconnaissables grâce à l’épi de blé caractéristique collé sur leur devanture et à l’amour que leur portent les fins palais wallons. Ces dernières années, les maîtres boulangers pâtissiers connaissent un véritable succès auprès des consommateurs wallons. Preuve en est, une fois de plus, au travers de ce vote massif du public qui vise essentiellement à rappeler la qualité et la nécessité de leur travail. Mais la crise ne les épargne pas pour autant.

" Les augmentations de prix sur les produits et autres matières premières sont réelles et existent d’autant plus pour nos artisans. Les consommateurs peuvent jouer un rôle essentiel pour atténuer l'impact de la crise et assurer la pérennité de ces entreprises qui participent à notre bien-être quotidien, en privilégiant des productions locales et de qualité. C'est pourquoi la campagne Maître Boulanger Pâtissier 2023 a décidé de mettre l'accent sur la fidélité des clients. " Ces artisans ont plus que jamais besoin de notre soutien, tel est le message de la campagne", explique le partenaire du concours, l’Apaq-W.

Pour en savoir plus : https://www.maitre-boulanger-patissier.be/

Découvrez les lauréats sur cette carte :