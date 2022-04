Lauréate du prix Rossel, Ariane Le Fort publie son nouveau roman 'Les gens qui dorment'

Ariane Le Fort publie son nouveau roman, "Quand les gens dorment" (Ed. OnLit). Il s’agit d’un roman qui parle des ressorts du désir amoureux entre deux personnes. Jeannette et Pierre se sont rencontrés dans des circonstances un peu particulières. Ils apprennent à s’aimer intensément mais le fil de la vie va les amener à devoir faire un choix.

Depuis plus de trente ans, Ariane Le Fort écrit et creuse sur le sillon amoureux. Intense, le sentiment amoureux est la chose la plus importante qui nous traverse et qui est capable de nous dévaster comme de nous aider à nous construire. L’auteure ne cesse d’approfondir ce thème afin de découvrir notamment comment le sentiment amoureux colle à la réalité et aux principes du réel. Ariane Le Fort aborde notamment l’évolution de l’amour en fonction des générations et explore par exemple la libération de certaines contraintes telles que celle de partager un habitat commun. Son roman permet ainsi de mettre en lumière les différentes perspectives qui s’offrent à un couple pour permettre à celui-ci de s’épanouir en dehors des codes établis par la société.

Tirée des fils rouges de sa propre vie, l’écriture d’Ariane Le Fort illustre l’incertitude de la vie. Explorant des sujets tels que le désir amoureux et la sexualité, l’auteure tente d’apporter une réflexion sur la progression d’une relation et comment les protagonistes d’une histoire d’amour font en sorte que la relation reste vibrante face aux événements qui nous échappent.

L’auteure Ariane Le Fort sera présente à la librairie Tropismes le 21 avril.