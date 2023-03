Laure Prouvost, la façade en fleur de KANAL

Des drapeaux aux multiples slogans parsèment l’œuvre et met l’imagination du badaud et de l’automobiliste à l’œuvre. Together as one est un message rassembleur invitant à participer avec l’autre à l’unité du vivant. Remettons son pétrole sous terre incite à ranger la bagnole. Les langues se mêlent et se délient joyeusement dans une ville Babel où la débrouille linguistique bat son plein. I speak ton language ou Soon oui will swim in het kanal ou un texte en écriture arabe rappelant la multiculturalité du quartier.

Laure Provost au micro de Pascal Goffaux