Laure, Fred, Mario, Salvatore... les hommages aux victimes affluent sur les réseaux sociaux après le drame à Strépy-Bracquegnies

Ce dimanche matin vers 5h, le conducteur d'une voiture a foncé dans la foule qui s'était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles, lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies (La Louvière, Hainaut). On déplore plusieurs morts et de nombreux blessés.

Les six personnes décédées s'appellent Frederic, Laure, Mario, Micaela, Salvatore et Frederic. Ils et elles étaient actifs dans la vie sportive et associative de leur région.

"Laure est décédée cette nuit lors du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies. [...] Aujourd'hui est un jour noir pour notre club", rapporte la page Facebook du RAEC Mons. La victime était bénévole au sein du club où "elle vous accueillait toujours avec le sourire et la fierté de servir pour le RAEC Mons, son club de cœur avec le FC Havré". Le message conclut : "Nous exprimons tous nos vœux de courage à toutes les familles touchées par ce drame."