Laure de Chantal : « dans la mythologie gréco-romaine, les personnages féminins sont libres »

Dans son essai, Laure de Chantal souligne un paradoxe : si les sociétés antiques peuvent être qualifiées de machistes, leur mythologie nous montre tout le contraire. En effet, les mythes sont emplis de savantes magiciennes, comme Médée ou Circé, de sages gouvernantes, comme Pénélope, d’irréductibles guerrières comme les Amazones et des déesses puissantes qui ont pour nom Gaïa, Héra, Aphrodite… Laure de Chantal soutient l’existence d’un lien particulier entre le féminisme et la mythologie et nous invite à prendre pour modèles et points de repère les personnages féminins de la mythologie gréco-romaine.

"La mythologie est un discours intéressant car elle traverse le temps et s’adapte. Dans la mythologie, les femmes ont complètement leur place, elles n’ont pas besoin de se justifier, elles sont là et sont aussi puissantes et agissantes que leurs équivalents masculins", explique Laure de Chantal. Elle poursuit :

Ces récits sont apparus avant l’ère judéo-chrétienne dans laquelle nous sommes encore en partie, dès lors les points de repère, la vision du bien et du mal, les valeurs, diffèrent de ceux de notre temps. Cela permet de s’approprier ces points de repère beaucoup plus facilement. J’ai constaté en rencontrant mes lecteurs et mes lectrices, pour la plupart assez jeunes, qu’ils ne se reconnaissent pas dans les modèles féminins qu’ils ont sous les yeux comme leur mère, leur grand-mère… Ils ont besoin de s’identifier à d’autres modèles comme ces figures mythologiques. L’intérêt de la mythologie est qu’elle nous sert de miroir, c’est-à-dire qu’elle nous invite à la fois à rêver et à réfléchir au sens étymologique du terme.

Laure de Chantal, sans aucun esprit belliqueux, pulvérise les clichés entourant les femmes comme celui de la vénéneuse, la victime. Elle prend pour exemple le personnage de Junon (de son nom latin), aussi connue sous le nom de Héra dans la mythologie grecque. Junon, femme de Jupiter, est une déesse plus ancienne que son époux. C’est la déesse des liens du mariage, elle se met souvent en colère contre un époux volage qui s’attaque à tout ce qu’elle représente. Les colères de Junon font trembler l’Olympe et même Jupiter, dieu pourtant souverain, en a peur. On est bien loin des clichés qui entourent encore de nos jours la colère féminine comme quoi une femme en colère serait forcément soit acariâtre, méchante ou hystérique…