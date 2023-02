Laure Calamy très à l'aise avec les scènes de nu : elle explique pourquoi

Un article du Parisien paru le week-end dernier s’est penché sur la nudité au cinéma et sur le choix des acteur.trice.s de tourner ces scènes ou au contraire de se faire doubler. Parmi elleux, Laure Calamy, révélée dans la série Dix pour cent, tout à fait à l’aise avec le principe.

À bientôt 48 ans, Laure Calamy est une actrice accomplie qui a multiplié les rôles après son personnage fantasque de Noémie dans la série culte. Sa spontanéité et son talent pour le naturel l’ont rendue irrésistible, notamment dans Antoinette dans les Cévennes qui lui a valu un César en 2021. Elle est d’ailleurs de nouveau nommée cette année lors de la grande messe du cinéma français qui aura lieu ce 24 février pour son rôle dans le film À plein temps d’Éric Gravel (Crash Test Aglaé).

Au Parisien, Marc Fitoussi, qui a déjà filmé Laure Calamy dans son plus simple appareil deux fois pour Dix pour cent et une fois dans Les Cyclades, raconte le rapport au corps de la comédienne face caméra : "Laure considère son corps comme un instrument de travail". Tout simplement. Pourtant, ce n’est pas si simple pour bon nombre de ses collègues. Le quotidien français en a listé quelques-un.e.s qui veulent d’office être doublés lorsqu’il faut se déshabiller : Benoît Magimel, Gilles Lellouche, Kristin Scott Thomas… Alors que Virginie Efira, Karin Viard ou Lauren Lafitte n’ont pas de problèmes de pudeur.

Laure Calamy s’était déjà exprimée sur le sujet en 2021 : "Avec le théâtre, j’ai l’habitude de montrer mon corps en entier et de raconter des histoires avec lui. Pour moi, c’est plus impudique de dire je t’aime dans une scène que d’être filmée nue". Et d’expliquer comment de telles scènes peuvent renforcer le caractère du personnage, comme lorsqu’elle tournait Une femme du monde, dans lequel elle jouait une prostituée : "Elles pouvaient être brutales, secouantes pour le corps, mais cela m’intéressait de les jouer, car elles racontent mon personnage".