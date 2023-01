Laure Calamy : "C'est beau de raconter des vies de femme, passé 40 ans!"

Rencontre avec le réalisateur Marc Fitoussi et la comédienne Laure Calamy pour le film "Les Cyclades".

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables, partageant la même passion pour leur film-culte, "Le Grand Bleu". A l’âge adulte, la vie les a séparées. Blandine, quittée par son mari, a sombré dans la dépression et se terre chez elle. Son fils, ne supportant plus de la voir dans cet état, parvient à recontacter Magalie, et organise pour sa mère des vacances dans les îles grecques avec son ancienne copine. L’objectif ? Visiter l’île du Grand Bleu, pardi ! Mais ce pèlerinage va provoquer quelques étincelles : autant Blandine est réservée et a peur de tout, autant Magalie est extravertie, exubérante et incontrôlable…