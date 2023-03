Laura Sépul a aussi tourné dans des films comme dans OSS 117 avec Jean Dujardin, dont elle en garde un souvenir quelque peu amer :

"Ce qui était très compliqué pour moi, c’est ce que j’avais passé une audition pour une vraie scène avec Jean Dujardin, j’étais sa secrétaire. On connaît toujours ses secrétaires, il y en a toujours une différente. Le jour du tournage, on était 12 secrétaires et personne nous avait prévenues. Je me suis sentie trahie. Ils avaient divisé la scène en 12 secrétaires. C’est drôle à raconter mais sur le moment c’était humiliant. J’ai ravalé mes larmes franchement, ce n’était pas très gratifiant" dit-elle aujourd’hui en y repensant avec le sourire.

L’actrice garde néanmoins un bon souvenir de cette expérience : "C’était une super belle journée. C’était très chouette de regarder Jean Dujardin travailler car il est très pro."